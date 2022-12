Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Justo Mullor y sus ‘Malas Compañías’ cantarán a Sabina

martes 13 de diciembre de 2022 , 20:30h

Joaquín Sabina es uno de los nombres propios de la escena musical española que jamás ha apagado su estrella en más de cuarenta años de trayectoria artística. Ahora que se acaba de estrenar un documental sobre su figura, dirigido por Fernando León de Aranoa, ‘Sintiéndolo mucho’, y que prepara una nueva gira y disco, el artista almeriense Justo Mullor ha querido despedir el año llenando el Auditorio Municipal Maestro Padilla de sus canciones con su banda, Malas Compañías. Será el próximo viernes, 23 de diciembre, a las 20.30 horas, en el marco de la programación especial de Navidad puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la taquilla del Auditorio Municipal Maestro Padilla desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de doce euros.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado en la presentación del concierto de esta mañana que “Malas Compañías y Justo Mullor han tenido siempre una gran acogida, desde sus comienzos, por parte de todo el universo Sabina, seguidores, músicos de su banda, y hasta del propio Joaquín. Su virtud principal no es el parecido en la voz, cuestión indiscutible, es quizás que no imita, o al menos no lo parece, y eso se nota a la hora de cantar, y sobre todo, a la hora de transmitir, y eso marca la diferencia”.

Malas Compañías es posiblemente el tributo pionero en España a la figura y obra de Joaquín Sabina y para la cita del día 23 Justo Mullor estará acompañado de José Luis Gayo en la batería, Ignacio Carasa en el bajo, Miguel Fernández en el teclado, Facundo Virasoro en la guitarra, y Vanesa Cáceres en los coros y voces.

Justo ha reconocido sentirse “muy contento de volver a Almería después de aquel concierto acústico en el Apolo donde agotamos entradas y se quedó mucha gente fuera. Por eso he querido volver a Almería, con banda completa, además todos almerienses, en un recinto mayor. Y prometo que mi intención es quedarme aquí más tiempo porque en los últimos años he estado más tocando en Madrid con músicos de allí, pero como tocar en Almería no hay nada”.

Mullor ha afirmado que “todavía uno siente ilusión y nervios cuando va caminando por la calle y ve los carteles anunciando el concierto. El repertorio es siempre un quebradero de cabeza porque el cancionero de Joaquín Sabina está lleno de grandes éxitos. Hay canciones que tienes que tocar sí o sí, pero también me gusta incluir joyas de sus discos que quizá han podido ir olvidándose por la sucesión de nuevos éxitos. Para eso pregunto a los músicos, que quizá están menos contaminados que yo que llevo tantos años con el repertorio de Joaquín”.