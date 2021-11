Economía Almería... en tres de sus cervezas jueves 11 de noviembre de 2021 , 07:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cerveza artesanal de Almería se hace un hueco notorio en el mundo del lúpulo y la cebada Por Ángela López La cerveza es una bebida milenaria originaria de la cultura mediterránea clásica, vinculada desde la antigüedad a fines terapéuticos. Las primeras referencias históricas, hace 6.000 años, demuestran que la cerveza era consumida por la civilización sumeria con el objetivo de evitar enfermedades infecciosas que se adquirían al beber agua no higienizada. Franceses y alemanes perfeccionaron la técnica de fabricación original con métodos similares a los actuales. Hasta el siglo XII, con la aparición de los gremios cerveceros, la cerveza era un complemento alimenticio para peregrinos y enfermos alojados en albergues y hospitales. En lo que respecta al proceso de elaboración, desde los orígenes han intervenido ingredientes naturales como agua, cebada, levadura y lúpulo. Este último fue incorporado a la elaboración de cerveza en el siglo IX debido a sus propiedades antisépticas y además es el principal responsable del amargor característico de esta bebida. La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70 en Reino Unido y fue utilizada para describir una generación de pequeñas cervecerías que se enfocaban en la producción tradicional de la cerveza de fermentación alta. En la actualidad, las cervecerías artesanales han adoptado una estrategia de mercadotecnia diferente a la de compañías de cerveza industrial, ofreciendo productos que compiten según su calidad y diversidad, en lugar de precios bajos y publicidad. La provincia de Almería, aparte de destacar por su buen clima, sus aguas cristalinas y su desierto, está percibiendo un gran crecimiento en cuanto a su gastronomía, lo que nos hace recordar que se convirtió en la capital española de la gastronomía en el año 2019. Es aquí donde destaca el nacimiento de su gran variedad de cervezas artesanales. Una de las más sonadas en la provincia almeriense es la cerveza Far West. Esta creación artesanal nació en el año 2011 en Níjar gracias a Juan Ignacio Palaoro, un joven técnico agrícola que identificó la cerveza artesanal con la tierra almeriense, un escenario internacional relacionado con el rodaje de películas de género western, de ahí el nombre de su cerveza. Far West convirtió a la provincia almeriense en pionera del sector, ya que fue la primera cerveza artesanal fabricada íntegramente en Almería. Según Palaoro, Far West es una cerveza incomparable con las cervezas comerciales a las que estamos acostumbrados ver en venta, ya que su creación se trata de un producto 100% natural, sin conservantes, fabricado al estilo de los monjes medievales. Además, cumple las leyes de pureza alemanas, lo que la convierte en una cerveza genuina de pura malta, sus aditivos pasan por un filtro y son pasteurizados, otorgándoles de esta manera propiedades organolépticas muy características. Otra creación artesanal de cervezas que suele verse por la provincia almeriense es la cerveza Alborán. Esta fue creada por los hermanos Egea en agosto de 2014, en cuyo año lograron elaborar 8.000 litros de cervezas comercializados en botellas de 33cl. Comenzaron su trabajo fomentando el pasado cerealista de Almería, el cual ha conseguido conservar el paisaje idílico del Parque Natural Cabo de Gata, buscando así su excelencia. Partiendo del conocimiento que poseen del entorno donde se desarrolla, elaboraron una cerveza única, escogiendo la semilla de cebada y cultivándola de forma ecológica, supervisada por CAAE. Gracias a estos conocimientos, los hermanos Egea consiguieron obtener la mejor materia prima y el punto tostado deseado dando lugar a la cerveza artesanal Alborán, la cual contiene flores de distintas variedades de lúpulo y agua desalada del mar de Alborán. Actualmente, los hermanos Egea están en proceso de trasladar su fábrica para poder elaborar su cerveza en la propia finca donde cultivan el cereal. La cerveza El Cabo también es muy conocida entre los jóvenes almerienses. Esta cerveza fue creada en el año 2012 de la mano de Pablo López y Félix López. Este último es el director general, técnico ingeniero agrícola, contando con la ayuda de Pablo López que se encarga del marketing y la publicidad, haciendo llegar su cerveza a todos los rincones de Almería. Cervezas El Cabo nace en pleno parque natural de Cabo de Gata, concretamente en Rodalquilar. Aquí se da comienzo a las primeras pruebas con esta cerveza, cuyo objetivo era encontrar, según sus creadores, el buque insignia de su tierra, desembocando en Cerveza El Cabo. Un año después, Pablo y Félix López estrenaron sus instalaciones donde comenzaron a elaborar dos variedades diferentes de su cerveza: El Cabo Pale Ale y La Selecta. Para ello, aplicaron solamente maltas de cebada, lúpulos, agua de la sierra de Enix, levadura y azúcar, sin contar con colorantes ni aditivos químicos, predominando el proceso 100% artesanal. Se diferencia entre sí en que la primera es una cerveza para el día a día, con un suave amargor característico de la cerveza. Sin embargo, La Selecta es una cerveza más fuerte con aromas profundos y sabores intensos. Gracias a sus innovaciones y avances en la producción de su cerveza, El Cabo lanza en el año 2015 su tienda online, dando la oportunidad a los clientes de fuera de la provincia almeriense a probar las creaciones cerveceras artesanales de la tierra.

