Europa no tiene fecha para la Alta Velocidad Almería-Murcia

jueves 11 de noviembre de 2021 , 07:19h

El Parlamento Europeo ha tardado 19 meses en analizar la queja de un almeriense sobre el despilfarro de los fondos europeos







El Parlamento Europeo afirma que "En este momento, la información del Gobierno español al Coordinador Europeo del Corredor Mediterráneo y a la Comisión es que todas las líneas de alta velocidad enumeradas anteriormente se realizarán a tiempo”. Eso sí, sobre la única que no detalla fecha terminación es la que unirá Almería y Murcia, según el informe elaborado a raíz de una queja presentada por el abogado Felix Cervantes a título particular ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.



Este ciudadano intervino por vía telemática el martes ante la Comisión. En concreto, el peticionario se quejaba de las malas conexiones ferroviarias de la provincia de Almería, tanto con el resto de Andalucía como con Madrid. El peticionario puso en evidencia la lentitud del gobierno central y andaluz, y también a las instituciones europeas por la lentitud de los trabajos en el Corredor Mediterráneo, y además pidió “un corredor intermodal de mercancías y pasajeros fiable, competitivo y rentable para atraer empresas, inversiones y operaciones logísticas, afirmando que este itinerario es estratégico para Andalucía occidental y para conectar la Península Ibérica con el resto de Europa”. Por último pidió que se audite el “gasto irracional” de los fondos de la UE en infraestructura y que se dé prioridad a la red central transeuropea de transporte (RTE-T).



Lo cierto es que la mastodóntica burocracia europea ha hecho que la queja fuese admitida a trámite el 14 de junio de 2019, tras haber sido recibida el 16 de septiembre de 2019, aunque finalmente no se ha visto hasta el 9 de noviembre de 2021.



Según ha conocido Noticias de Almería de dicho análisis, la Comisión “comprende y está de acuerdo con muchas de las preocupaciones del peticionario, incluida la importancia del transporte de mercancías por ferrocarril, la necesidad de un transporte de mercancías eficaz para los productos perecederos, la importancia de las plataformas logísticas, la importancia de la accesibilidad de las zonas urbanas, las preocupaciones medioambientales, etc.” Y admite que “Todos ellos están realmente en el centro de la política de transporte de la UE, incluida la política de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), de la que forma parte el Corredor Mediterráneo mencionado por el peticionario.”



De acuerdo con el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1315/20131, “España debe tomar las medidas adecuadas para que la red básica RTE-T se desarrolle en su territorio a finales de diciembre de 2030”. De acuerdo con el artículo 9, apartado 2, del mismo Reglamento, “España hará todos los esfuerzos posibles con el objetivo de completar la red integral en su territorio a finales de diciembre de 2050”, y hace el siguiente recorrido: “La línea de alta velocidad Madrid-Antequera ya está terminada, la línea de alta velocidad Antequera-Granada está en funcionamiento desde el 25 de junio de 2019 y las líneas de alta velocidad Granada -Almería y Antequera-Sevilla deberían estar terminadas a finales de 2030. Además, la línea Murcia-Almería también está en construcción y se prevé que reciba financiación de la UE. Estas nuevas líneas son tanto para pasajeros como para mercancías, mientras que las líneas convencionales existentes pueden seguir utilizándose según sea necesario, especialmente para el transporte regional y de mercancías.”

Destaca en ese sentido que el Parlamento tiene fecha de cuando se completará "la red integral", también cuando comenzó a funcionar la línea Antequera-Granada, y cuando lo harán la Granada-Almería y la Antequera-Sevilla, pero de la Almería-Murcia se limita a decir que está "en construcción", sin poner fechas.



En cuanto a la financiación de la UE, los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “se gestionan bajo los principios de subsidiariedad y gestión compartida”. Esto significa que el Estado miembro es responsable de la selección de los proyectos de inversión que reciben fondos FEDER de acuerdo con los programas operativos acordados entre España y la Comisión. “Las instituciones nacionales y de la UE realizan periódicamente auditorías sobre legalidad, regularidad y rendimiento” señala la respuesta.



En cuanto al Mecanismo Conectar Europa, los fondos se otorgan a los promotores de proyectos cuyas solicitudes han sido evaluadas y seleccionadas con éxito. La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) realiza un seguimiento cuidadoso de la implementación de esos proyectos. Las auditorías también se llevan a cabo con regularidad.



En su conclusión, el Parlamento destaca que “En este momento, la información del Gobierno español al Coordinador Europeo del Corredor Mediterráneo y a la Comisión es que todas las líneas de alta velocidad enumeradas anteriormente se realizarán a tiempo. No hay indicios que lleven a la conclusión de que los tramos ferroviarios mencionados por el peticionario no cumplirán el Reglamento (UE) nº 1315/2013. Existen mecanismos de auditoría eficaces con respecto al uso de los fondos de la UE.”