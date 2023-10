Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería entre las provincias con menos registros de Propiedad Intelectual sábado 07 de octubre de 2023 , 13:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Registro de la Propiedad Intelectual de Andalucía, adscrito a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, recibió un total de 4.611 solicitudes de inscripción de derechos de la propiedad intelectual en el año 2022, volviendo a ser las obras literarias y las científicas la más numerosas, con un total de 3.441, siguiendo la tendencia del ejercicio anterior. Así figura en la estadística de propiedad intelectual en la comunidad andaluza, la cual permite obtener un conocimiento objetivo del volumen, características y distribución territorial de las obras actuaciones o producciones originales protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, así como analizar el perfil de los autores y demás titulares de los derechos de la propiedad intelectual. Las obras literarias y científicas, según la estadística, han vuelto a ser las más habituales en el Registro y representan un 74,6 por ciento del total. A estas obras le siguen las obras musicales, cinematográficas y audiovisuales, con 706 solicitudes (un 15,3%) y las obras artísticas (dibujos, pinturas, esculturas, obras fotográficas y otras obras plásticas) y técnicas (proyectos, planos o diseños de obra de arquitectura o ingeniería, maquetas o gráficos), que generaron 206 solicitudes de inscripción. Por provincias, los datos desvelan que las provincias con mayor número de solicitudes de inscripción han sido Sevilla y Málaga, con un 26,3% y un 23,6% respectivamente, siendo Jaén, con 5,4%, Almería, con un 5,4% y Huelva, con 4,5%, las tres provincias andaluzas con menor número de solicitudes para su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. En cuanto a la vía de tramitación, cabe destacar que de las solicitudes presentadas a lo largo de 2022, un 53,4% se realizaron de forma telemática, continuando así con la tendencia creciente que viene registrando el trámite electrónico en la última década. Un 53,4% frente al 10,4% de las solicitudes en el año 2012, señalan los datos. Otro dato de interés resulta la edad media de los creadores y creadoras de las obras presentadas durante el pasado año, que se sitúa en 46,4 años. Dato que varía si se analizan las solicitudes por sexo, siendo la edad promedio 1 año y medio mayor en el caso de autores hombres, con 47,9 años, frente a los 43,7 años en el caso de las autoras. En el Registro de la Propiedad Intelectual se registran los derechos de las obras susceptibles de protección, que se clasifican en morales y económicos. Los derechos morales corresponden siempre a las personas autoras, mientras que los económicos o de explotación pueden ser cedidos a terceras personas. Se trata de un Registro público, por el que cualquier persona puede informarse sobre las obras inscritas, autoría o bien la titularidad de los derechos de explotación o económicos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

