PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Economía Ampliar Almería es la cuarta de Andalucía en exportaciones jueves 17 de junio de 2021 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Andalucía se posiciona como segunda comunidad exportadora en 2021, con 11.025 millones en ventas y un récord histórico en el superávit comercial, de 2.081 millones





Las exportaciones de Andalucía volvieron a registrar un destacado crecimiento en abril, del 40,4% respecto al mismo mes de 2020, hasta alcanzar los 3.066 millones, para situarse como el segundo mejor abril de la historia desde que existen datos homologables (1995). Una fuerte subida que supera en nueve puntos a la caída del 31% que sufrieron las ventas en abril de 2020, primer mes completo de incidencia de la pandemia en España.



Con ello, el sector exterior andaluz avanza notablemente en su reactivación, logrando un crecimiento interanual del 9,6% en el primer cuatrimestre de 2021, para situar a Andalucía como segunda comunidad exportadora de España, con 11.025 millones de euros y un superávit de 2.081 millones de euros, que suponen un récord histórico en la secuencia desde 1995.



De este modo, el sector exterior andaluz no sólo confirma su recuperación, con una aportación histórica a la economía andaluza en el primer cuatrimestre del año, sino que dispara su progresión, con una cifra de crecimiento que casi duplica a la registrada el mes anterior, marzo (22%), alentadas por la normalización de la actividad y la recuperación del mercado exterior.



Este robusto crecimiento beneficia a las ocho provincias andaluzas, se refleja en los diez primeros mercados exteriores de Andalucía y en ocho de los diez primeros capítulos exportadores, especialmente a los que más se resintieron en 2020 del ámbito industrial, como los minerales, los aparatos y material eléctrico y los productos químicos. A ello se une la solidez del sector agroalimentario, que continúa mejorando sus cifras de exportación, incluidas las del aceite de oliva, que continúa acumulando meses de crecimiento, de 15,7% en abril.



También se recuperan las importaciones, con un incremento del 52% hasta los 2.355 millones, lo que arroja un superávit de la balanza comercial andaluza en el mes de abril de 711 millones. Un saldo positivo con el exterior que contrasta con el déficit del conjunto de España, de 1.297 millones, al situar su tasa de cobertura en el 95%, inferior a la andaluza en 35 puntos, del 130%.



En el ámbito nacional, las exportaciones de abril se situaron en los 25.841 millones de euros, un 71,8% más interanual, y las importaciones en 27.138 millones, con una subida del 63,9% sobre abril de 2020, de ahí el citado déficit comercial.





Crecimiento del 9,6% en el cuatrimestre

El importante avance del sector exterior andaluz de los dos últimos meses irradia en los datos acumulados del primer cuatrimestre de 2021, que arroja ya un importante crecimiento del 9,6%, nueve veces superior al que presentaba en el primer trimestre (1%), hasta sumar 11.025 millones de euros, con lo que Andalucía se posiciona como segunda comunidad exportadora de España, con el 11,2% del total nacional.



Por su parte, las importaciones suman 8.944 millones entre enero y abril, un 0,5% menos interanual, lo que arroja un superávit comercial récord con el exterior de 2.081 millones para este periodo (desde 1995), el doble del que hubo en los cuatro primeros meses de 2020.



En el ámbito nacional, las exportaciones se situaron en los 98.150 millones de euros, un 16,9% más interanual, y las compras al exterior en 102.709 millones, un 10,3% más, lo que arroja un déficit en la balanza comercial de España con el exterior de 4.560 millones, con una tasa de cobertura del 96%, inferior en 27 puntos a la de Andalucía, del 123%.

Escalada industrial y liderazgo agroalimentario

Los capítulos industriales y energéticos lideran el crecimiento de las ventas en abril, subiendo a dos y a tres dígitos por la marcada expansión de la actividad industrial y el aumento de los precios de mercado. Estos se ven reforzados por el buen tono del sector agroalimentario, que continúa al alza gracia alza de las frutas y al repunte sostenido del aceite de oliva, afianzando el liderazgo de Andalucía en la exportación de alimentos y bebidas.



La recuperación de la industria a nivel mundial se refleja especialmente en la expansión de las ventas de los aparatos y materiales eléctricos, que se sitúa como el séptimo capítulo exportado al cuadruplicar su factura respecto a abril de 2020 (+371%), hasta los 118 millones, el 3,9% del total; el capítulo de otros productos químicos, en noveno lugar, con casi el triple de ventas (+169%) hasta los 102 millones (3,3%); y los minerales, escorias y cenizas, en quinta posición, que crece por encima del doble (+155%) hasta los 248 millones (8,1%).



En esta línea, también aumentan las exportaciones del capítulo de fundición, hierro y acero, décimo, que sube un 30% hasta los 94 millones (3,1%); aeronaves y vehículos espaciales, en sexto lugar, con una subida del 13,3% hasta los 165 millones (5,4%); y combustibles y aceites minerales, segundo capítulo exportado, con un notable subida del 86% hasta los 333 millones (10,9% del total). El cobre y sus manufacturas, en octava posición, factura 106 millones (3,4%), un 11,4% menos interanual.





Repunte del aceite de oliva

Por su parte, el sector agroalimentario sigue fortaleciendo su liderazgo en el exterior. Así lo demuestra el crecimiento a doble dígito de las frutas, que encabezan el ranking exportador, y también de las grasas y aceites animales y vegetales, en cuarto lugar. Las frutas suman en abril ventas por 443 millones, el 14,4% del total y un aumento del 13,6%; mientras que las legumbres y hortalizas se sitúan en tercer lugar, con 307 millones, el 10% y una bajada del 3,2%.



El capítulo de grasas y aceites animales y vegetales creció en abril un 14,3%, hasta los 251 millones (8,2%), de los cuales, 226 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 15,7% interanual gracias a la recuperación de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en sus tres primeros destinos mundiales, Italia, donde aumenta un 76% hasta los 61 millones; Estados Unidos, con un alza del 7,5% hasta los 38 millones; y Portugal, con un incremento del 82% hasta los 32 millones.





Marruecos y EEUU, lo que más crecen

En abril de 2021, crecen las exportaciones andaluzas hacia casi todas las áreas geográficas mundiales, elevándose significativamente en sus diez primeros mercados, tanto de Europa como de América, Asia y África, con subidas a doble dígito o más.



Los dos mercados que más crecen en este mes son no europeos, lo que incrementa la diversificación de las ventas. El que más sube es Marruecos, que se coloca como noveno destino y tercero no europeo al duplicar su dato (+135%) hasta los 101 millones, el 3,3% del total, debido al crecimiento de los combustibles, que duplica su dato hasta los 38 millones (+138%) y el cobre y sus manufacturas, que lo multiplican por nueve, hasta los 19,6 millones (+850%).



Le sigue en crecimiento Estados Unidos, primer mercado no europeo y sexto mundial, con un 81% más de ventas, hasta los 165 millones, el 5,4% del total. También crecen las ventas notablemente a China, un 34% hasta los 157 millones, lo que sitúa al mercado asiático como el segundo destino no europeo de Andalucía y séptimo mundial, con el 5,1% del total.



Igualmente, el sector exterior andaluz avanza en Europa, con importantes crecimientos de las ventas a mercados como Portugal, que sube al quinto lugar con un alza del 61%, hasta los 194 millones (6,3%); Reino Unido, en cuarto lugar, con una subida del 41% hasta los 217 millones (7,1%); Alemania, segundo mercado, donde aumentan un 26,3% hasta los 342 millones (11,2%); Italia, tercero, con un ascenso del 24,5%, hasta los 270 millones (8,8%); Francia, primer destino mundial, que registra un avance del 23,4% hasta los 452 millones (14,7%); Países Bajos, en octava posición con 144 millones (4,7%) y un alza del 21,4%; y, en décimo lugar, Bélgica, que sube un 0,6% hasta los 66 millones (2,2%).

Todas las provincias crecen y Jaén duplica

Las ocho provincias andaluzas incrementaron considerablemente sus exportaciones en abril, todas a doble dígito o más, e incluso Jaén registra más del doble de exportaciones, un 133% más que en abril de 2020, hasta alcanzar los 112 millones de euros, el 3,7% del total, con un superávit comercial de 323 millones de euros.



Le siguen en crecimiento Cádiz, tercera en ventas, con un alza del 67% hasta los 516 millones, el 16,8% del total; y Córdoba, sexta exportadora, con un 59% más hasta los 204 millones, el 6,7% del total y un superávit de 77 millones.



Con todo, Huelva es la primera provincia exportadora, con 866 millones, el 28,3% del total y una subida del 43%, la cual, además, deja atrás en este mes su tradicional déficit comercial para conseguir el mayor superávit provincial, de 326 millones. Sevilla se sitúa como segunda exportadora con 606 millones, el 19,8% del total y un crecimiento del 31%, la cual arroja un superávit de 200 millones, el tercero mayor; mientras Almería se sitúa como cuarta, con 418 millones, el 13,6% y un 17,8% más, presentando un superávit de 214 millones, el segundo más alto. En quinto lugar, se encuentra Málaga, con 209 millones, el 6,8% y un alza del 35%. Por último, Granada alcanza los 135 millones, el 4,4% y un 10,3% más, aportando un superávit de 64 millones.



Los datos por provincias son igualmente positivos en el acumulado del año, con Córdoba como provincia de mayor crecimiento, con un 31,7% más respecto al primer cuatrimestre de 2020. Le siguen con grandes subidas también, Jaén, de un 24,6% más, hasta alcanzar los 441 millones de euros, y Huelva, con un 13,1% más, hasta los 2.419 millones, que la convierten en la primera exportadora de Andalucía en 2021, con el 21,9% de total. Le sigue como segunda exportadora la provincia de Sevilla, con 2.039 millones de euros, el 18,5% del total, y un crecimiento del 8,7%.



Muy cerca en crecimiento y factura se encuentra Almería, tercera exportadora con 2.025 millones (18,4%) y un crecimiento del 7,4%; Granada, con una subida del 6,3% y exportaciones por valor de 519 millones (4,7%); y Cádiz, que crece un 4% en respecto al primer cuatrimestre de 2020, con 1.948 millones (17,7%); siendo Málaga la única que registra una leve bajada, del 0,8%, con 822 millones exportados. No obstante, hay que recordar que Málaga era en el primer cuatrimestre de 2020 la provincia que mayor crecimiento registró, con un 11,9% más sobre enero-abril 2019.



Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos