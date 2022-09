Economía Almería es la cuarta de Andalucía en exportaciones martes 20 de septiembre de 2022 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía cierra el mejor mes de julio de su historia, con más de 3.000 millones y un aumento del 15,5% en sus ventas Las exportaciones de Andalucía lograron un nuevo récord entre enero y julio de 2022, con unas ventas de 24.992 millones de euros, que suponen la mejor cifra para los primeros siete meses de un año de la historia desde que existen datos homologables (1995) y 5.000 millones más sobre el anterior récord, el de 2018 (19.738 millones). Esta nueva marca se fundamenta en un incremento de la factura exportadora de la región del 26,9% respecto a enero-julio de 2021, un avance que supera al de la media de España en 2,7 puntos (24,2%). A estos datos históricos contribuye decisivamente el aumento de las exportaciones registrado en el mejor mes de julio de la serie histórica, que fue del 15,5%, para alcanzar la cifra de 3.309 millones. Con la subida de julio, las ventas internacionales de la comunidad suman ya 17 meses continuados de crecimiento a doble dígito, ampliando la serie que arrancó en marzo de 2021, y que motivó que el pasado año se cerrase con récord anual de 34.552 millones y un incremento del 24,2%. A estos buenos resultados contribuyen de forma decisiva las ocho provincias andaluzas, ya que todas incrementan sus ventas a doble dígito, hasta lograr registros récord para este periodo, especialmente Cádiz, donde las exportaciones suben un 61%; Jaén, donde avanzan un 25,6% o Córdoba, donde crecen un 24,8%. Con estos datos Andalucía refuerza su posición en los mercados internacionales, apuntalada por la diversificación geográfica de sus ventas, que suben en nueve de sus 10 primeros destinos y lo hacen de manera destacada en países no europeos, como Estados Unidos (+68%), China (+53%) y Marruecos (+29,2%). Todo ello, con avances también muy significativos en los países de su principal mercado continental, la Unión Europea: Países Bajos, con un 51% más, Portugal con un 44% o Bélgica con un 35% más. Las importaciones realizadas por Andalucía también se incrementaron en los primeros siete meses del año, un 55% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 26.860 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 93%, ocho puntos por encima de la cuota nacional, que es del 85%, motivada por unas ventas de España hacia el exterior de 222.961 millones y unas compras de 261.485 millones. A la diversificación de origen y destino de las exportaciones se une también la diversificación de los productos de cesta exportadora andaluza. A los fuertes crecimientos experimentados en las materias primas industriales y al crecimiento sostenido de los principales capítulos agroalimentarios, se une ya de forma importante el capítulo aeronáutico, con una subida del 29% en sus exportaciones, que supone el, cambio de tendencia más significativo sobre los datos registrados en los años de pandemia, que ya vislumbra un horizonte despejado para la industria aeroespacial andaluza, camino de recuperar sus cifras anteriores a la pandemia. De esta forma, Andalucía incrementó sus exportaciones en nueve de sus diez capítulos más exportados sobre enero-julio 2021, siete de ellos por encima del 20%. El de los combustibles y aceites minerales se mantiene como el primero en ventas, con 4.455 millones, el 17,8% del total, y es también el que más avanza de los 10 primeros capítulos, un 65%. Le siguen el mencionado crecimiento del 29,1% de las ventas de aeronaves y vehículos espaciales, hasta alcanzar los 881 millones, el 3,5% del total. En tercer mayor crecimiento del Top10 corresponde al capítulo de fundición, hierro y acero, que alcanza los 931 millones, el 3,7% del total, con un aumento del 28,9%. También suben en este periodo las ventas de otros capítulos industriales, como los minerales, con un 26,7% más hasta los 1.027 millones, el 4,1%; y las máquinas y material eléctrico, con un alza del 6,1% hasta los 792 millones, el 3,2%. En este periodo, el único capítulo cuyas ventas bajan es el de cobre, un 14,5% interanual, hasta los 736 millones (2,9%). Por otro lado, la industria agroalimentaria andaluza continúa incrementado la factura de sus principales capítulos, de modo que las hortalizas se colocan en segunda posición del ranking exportador andaluz, con 2.511 millones, el 10% y un incremento del 15,1%; y las frutas, en cuarto, con 2.275 millones, el 9,1% y un aumento del 3%. El producto más vendido es el aceite de oliva, que alcanza un nuevo récord de ventas de 1.918 millones, el 7,8% del total, gracias a un notable crecimiento del 27,3%. Es el componente más importante del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que se coloca como tercero exportado con 2.311 millones (9,2%) y una subida del 33%. Diversificación: América y Asia, donde más crece Andalucía continúa diversificado el destino de sus exportaciones en los primeros siete meses del año, creciendo en todas las áreas geográficas, especialmente en América y Asia. De este modo, el sector exterior andaluz eleva sus ventas un 22,2% en Europa, hasta los 16.733 millones, mientras que en América suben un 39% hasta los 2.851 millones y en Asia un 28,3% hasta los 2.358 millones. En África, escalan un 18,3% hasta los 1.796 millones y en Oceanía, un 20,3% hasta los 115 millones. En esta línea, las ventas de Andalucía han avanzado en este periodo en nueve de sus diez primeros destinos, siendo países no europeos los de mayor incremento: Estados Unidos es el primero en crecimiento del Top 10, un 68% más hasta los 1.974 millones en ventas, que lo mantienen como cuarto mercado mundial de la comunidad; por su parte las ventas a China suben un 53%, hasta los 885 millones, el 3,5%, con lo que cierra el Top10. Otro mercado no europeo se posiciona en este grupo, Marruecos, que en octavo lugar registra ventas por 1.200 millones, el 4,8% y un aumento del 29,2%. También destaca la subida de las exportaciones en otros mercados no europeos que se sitúan entre los 20 primeros, como Arabia Saudí, décimo segundo destino, donde Andalucía multiplica por cuatro sus ventas (+312%), hasta los 359 millones, debido al fuerte desarrollo de las ventas del capítulo naval; o Brasil, décimo séptimo mercado, donde crecen un 49% hasta los 193 millones. Aun así, los tres primeros destinos de Andalucía continúan siendo europeos, también con incrementos a doble dígito: el primero es Francia, con 2.516 millones, el 10,1% del total y un incremento del 12,8%; le sigue Alemania, 2.414 millones, el 9,7% y un alza del 12%; e Italia, con 2.373 millones, el 9,5% y una subida del 21,1%. En quinto lugar, se posiciona Portugal, con 1.932 millones, el 7,7% y un aumento del 44%; el quinto es Países Bajos, el tercero que más crece del Top10, con un ascenso del 51%; hasta los 1.498 millones; el sexto es Reino Unido, con 1.339 millones, el 5,4% y una bajada del 4,9%; y, el noveno, Bélgica, con 975 millones, el 3,9% y un crecimiento del 35%. Récord de ventas en todas las provincias La diversificación de las exportaciones andaluzas también se da en el origen de las mismas, ya que todas las provincias alcanzan récord, creciendo a doble dígito sobre enero-julio de 2021, lo que contribuye a la cohesión territorial de la comunidad. Cádiz continúa como primera exportadora y la que más crece, con un 61% más de ventas que en el mismo periodo de 2021 y una factura de 6.199 millones, el 24,8% del total de Andalucía. La segunda en ventas es Huelva, con 5.476 millones, el 21,9%, y un crecimiento del 17,8%. Como tercera exportadora y se sitúa Sevilla, con 4.418 millones, el 17,7% del total y un aumento del 17,2%. Le sigue Almería que, con 3.567 millones, el 14,3% del total, con un crecimiento del 18,8% interanual. Le siguen Córdoba, con 1.831 millones, el 7,3% y subida del 24,8%, la tercera más alta entre enero y julio; Málaga, con 1.636 millones, el 6,5% y alza del 17,6%; Granada, con 970 millones, el 3,9% y ascenso del 13,6%; y Jaén, con 896 millones, el 3,6% y crecimiento del 25,6%, el segundo más alto en este periodo. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/

