Almería es la provincia andaluza en la que más cayó el precio del alquiler Ana Rodríguez martes 11 de julio de 2023 , 10:00h El alquiler en Andalucía sube casi un 5% en el primer semestre, con Málaga a la cabeza El precio medio de la vivienda en alquiler en Andalucía se situó en 8,04 euros por metro cuadrado en junio de 2023, lo que supone un aumento del 4,96% respecto al semestre anterior y del 6,35% respecto al año pasado, según el informe de pisos.com. La región andaluza se mantuvo por debajo de la media nacional, que fue de 10,90 euros por metro cuadrado. Málaga fue la provincia más cara para alquilar, con 11,51 euros por metro cuadrado, y también la que registró el mayor incremento interanual, con un 28,08%. Su capital fue la que más subió en España frente a diciembre de 2022, con un 16,55%, y la sexta más cara del país, con 13,93 euros por metro cuadrado. Por el contrario, Almería fue la provincia andaluza en la que más que bajó su precio de alquiler respecto a junio de 2022, con un descenso del 8,58%. Sin embargo, en el último mes subió un 0,30%, situándose en 7,50 euros por metro cuadrado, según datos de idealista. La capital almeriense también experimentó una ligera subida mensual del 0,13%, alcanzando los 7,53 euros por metro cuadrado. El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, señaló que las rentas del alquiler siguen al alza y abogó por buscar soluciones que incrementen el parque disponible y equilibren la demanda. Asimismo, defendió dar incentivos a los propietarios y proyectar nuevos desarrollos de colaboración público-privada.

