Economía Almería es la provincia andaluza en la que menos coches se vendieron en 2021 lunes 10 de enero de 2022 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía mejora su condición de venta de vehículos en 2021 en comparación con las ventas de 2020. Sin embargo, la situación de Almería es contraria, ya que sus ventas fueron más numerosas en el 2020. Andalucía logró una subida del 9’63% de ventas de turismos en el año 2021 respecto al 2020. Fueron vendidos 371.216 vehículos provocando la subida del 9% del mercado de media nacional. Sin embargo, en el mes de diciembre se produjo un descenso del 12% comparado con el mes de diciembre de 2020. En comparación a nivel nacional, Andalucía consigue el aumento del porcentaje de ventas de vehículos bastante parecido al nivel español, un 9’63% respecto al 9% a nivel nacional. Sin embargo, Andalucía registra en el mes de diciembre una bajada del 5’4% en comparación con el mes de diciembre del año 2020. Por otro lado, España, aunque ha conseguido cifras positivas durante el 2021, el mercado no ha sido del todo recuperado si se comparan los ingresos con los del año 2019. No obstante, el cierre de ventas de turismos del 2021 cerró superando sus expectativas, ya que, según la empresa Ancove, esta pronosticaba una venta de 1,9 millones de vehículos, 90.000 por debajo de las ventas finales. En cuanto a las provincias, Almería obtuvo una situación bastante diferente al conjunto nacional, ya que las matriculaciones en la provincia fueron un 7’67% menos que de enero a octubre de 2020. Concretamente, en el mes de octubre de 2021 se matricularon en Almería 583 turismos, un 31% menos que en ese mismo mes del año 2020. En cuanto a sus ventas, Almería logró un total de 33.253 turismos vendidos durante el 2020, logrando un total de 2.759 vehículos en el mes de diciembre, una cifra muy elevada en comparación al mes de octubre, pese a lo cual es la que menos vendió en todo el año en Andalucía Tanto ANFAC como FACONAUTO centran esta problemática en la crisis de los microchips, la cual está afectando a la industria automovilística y explica el nivel tan bajo de matriculaciones en la provincia almeriense. Sin embargo, durante el año 2021 se ha analizado que los clientes almerienses han interiorizado el problema de las ventas de vehículos debido a esta crisis anteriormente señalada, por lo que se han animado a realizar compras de turismos con normalidad. Eso provocó que en el mes de noviembre el nivel de pedidos fuera más razonable, dando lugar a una mejora de la actividad comercial de los concesionarios. En comparación con otras provincias, a Almería le siguen provincias como Jaén o Huelva que incluso la venta de vehículos de estas últimas no supera las de la provincia almeriense. Sin embargo, estas se diferencian de Almería en que han conseguido una mejora del año 2020 al 2021, mientras que la situación de Almería es totalmente contraria. Por otro lado, Málaga fue la provincia mejor parada en cuanto a la venta de turismos; durante el 2021 sus ventas aumentaron un 16’68% en comparación con 2020, consiguiendo una venta total de 78.008 vehículos durante 2021, convirtiéndose en la provincia con mayor venta de turismos logra durante el año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

