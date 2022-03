Economía Almería es la provincia con la mayor proporción de mujeres autónomas de Andalucía viernes 04 de marzo de 2022 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia AMFAR destaca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer la importantísima aportación que éstas tienen para el empleo en la provincia, y especialmente para el sector agrario Almería es la provincia con la mayor proporción de mujeres autónomas de Andalucía, con un porcentaje de alrededor del 36,8%, dato que se sitúa incluso por encima de la media nacional. Una cifra que va en auge en los últimos años, que está incrementándose en las zonas rurales y que es fruto del carácter emprendedor y del peso tan importante que tiene el sector agrario, receptor de la mayoría de afiliaciones por cuenta propia en la provincia. Como cada 8 de marzo, desde AMFAR-Almería queremos reivindicar la importancia y el papel que tienen las mujeres en el empleo tanto en el agro como en las zonas rurales, donde encabezan el número de nuevos proyectos empresariales pudiendo superar en ocasiones el 50%. Sin embargo, todavía quedan muchos pasos por dar y barreras por romper, especialmente en las pequeñas zonas rurales, y precisamente éste es uno de los objetivos de AMFAR, que continúa desarrollando diferentes actividades de formación y sensibilización en materia de igualdad, “es necesario contribuir a implantar medidas para favorecer la conciliación y la igualdad, mediante planes y herramientas que permitan a las mujeres desarrollarse también en el terreno laboral”, señala Adoración Blanque, Presidenta de AMFAR-Almería. Si tenemos cuenta que apenas supera el 5% el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en cooperativas y empresas del sector, el avance en medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades resulta esencial “éste es uno de los motivos por los que desde AMFAR estamos realizando una campaña de sensibilización aprovechando la celebración del 8 de Marzo en torno a los planes de igualdad que se está realizando durante este primer trimestre del año. Creemos fundamental que se proporcione a las mujeres todas las herramientas existentes para fomentar su reconocimiento profesional, su independencia y su desarrollo personal”. Adoración Blanque, que ha sido reelegida recientemente como Presidenta provincial de AMFAR, señala además que uno de sus principales objetivos es incrementar la presencia de la asociación en todos los rincones de la provincia de Almería y atender las necesidades de las mujeres rurales, especialmente en los núcleos más pequeños, que presentan mayores carencias en servicios y donde los roles tradicionales siguen estando aún muy presentes. “Creemos que es fundamental continuar con la formación, el asesoramiento en emprendimiento y el apoyo que se ha venido proporcionando en los últimos años”, apunta. En este sentido cabe destacar la enorme oportunidad que el sector agrario ha proporcionado a las mujeres, que cada vez son más visibles, una prueba la tenemos en el creciente interés por la incorporación al sector, suponiendo el 33% de las incorporaciones en la última convocatoria de ayudas, sino que además en el caso de Almería, debemos destacar el crecimiento que ha tenido el número de mujeres cotitulares de explotaciones agrarias y que convierte a la provincia en la líder de la región. AMFAR destaca que sigue siendo necesario que la mujer, tradicionalmente ligada a las explotaciones familiares, pero que ha desarrollado su trabajo “a oscuras” dé un paso y se ponga también al frente de éstas. Es necesario ser visibles y que sus necesidades sean escuchadas más allá de efemérides como lo es el Día Internacional de la mujer. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

