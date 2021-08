Economía Almería es la provincia con más panales de Andalucía sábado 07 de agosto de 2021 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El censo andaluz de panales apícolas crece casi un 6% desde 2015 hasta rozar las 650.000 unidades





La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible contabiliza en 2020, a través del Sistema de Información y Gestión Ganadera (Siggan), un total de 649.856 panales en el censo de actividades apícolas, lo que representa un incremento de casi el 6% en el período 2015-2020. Se observa, por tanto, una consolidación de la tendencia al alza de los últimos años.



El 96% de estos panales se destinan a producción de miel o a actividades mixtas; es decir, que también se usan para polinizar. En concreto, 151.247 panales se dedican únicamente a producción y 12.780 solo a polinización, mientras que 472.901 son paneles mixtos. Otra característica importante de la actividad apícola andaluza es que el 97% de los panales son trashumantes.



Esta cabaña ganadera está repartida por toda Andalucía, siendo Almería la provincia que cuenta con mayor número de panales. En concreto, el territorio almeriense concentra 133.938 unidades, que representan el 21% del total. Por su parte, en Sevilla hay 118.109 panales (18% del total) y en Málaga 96.728 (15%). A estas provincias le siguen Huelva con 82.198 paneles (13%), Córdoba con 62.413 (10%), Granada con 61.248 (9%), Cádiz con 54.772 (8%) y Jaén con 40.450 (6%). Cabe destacar que la provincia de Cádiz es la que cuenta con mayor porcentaje de panales estantes.



En lo que se refiere a la producción de miel, los últimos datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se refieren a 2019, año en que se produjeron más de 7.422 toneladas, lo que supone un incremento del 8,1% en el último lustro. En cuanto a cera, en 2019 se registraron los datos más altos de los últimos cinco años al rozar las 338 toneladas en 2019.



Andalucía exportó 1.617 toneladas de miel en 2019 por valor de 7,17 millones de euros. En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Marruecos y Eslovaquia son los países que compran la mayor cantidad de miel andaluza.

