Economía Oportunidades para la exportación de Almería a los EEUU de Biden sábado 06 de febrero de 2021 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Extenda traslada a las empresas andaluzas las nuevas oportunidades que genera la ‘era Biden’ para el comercio con Estados Unidos Con el título ‘Era Biden, impacto y oportunidades para las empresas andaluzas en Estados Unidos’, Extenda ha trasladado a las firmas de la comunidad, a través de un webinario, el nuevo panorama y perspectivas que se generan en el país norteamericano con la nueva administración surgida de las urnas. Nuevas oportunidades que se concentrarán prioritariamente en el fomento de las energías renovables y las tecnologías limpias, el incremento de los servicios virtuales para la economía digital y big data, el impulso a biotecnología y farmacia, y las infraestructuras. El webinario generó una alta participación, de hasta 66 empresas andaluzas, interesadas en conocer los efectos prácticos y económicos que traerá consigo el cambio presidencial en los Estados Unidos, tras la victoria electoral de Joe Biden, tanto en medio como en el largo plazo, y de qué forma afectará a las operativa comercial. En la actualidad, Estados Unidos representa el primer destino extracomunitario de las exportaciones andaluzas, con 1.458 millones de euros (el 5,8% del total andaluz) en los primeros once meses de 2020. La administración Trump supuso una ruptura con todas las líneas políticas establecidas históricamente, teniendo especial repercusión en el ámbito del comercio internacional. Ahora, con la llegada del candidato demócrata Joe Biden, la empresa pública de la Junta de Andalucía ha analizado los cambios que podrían ocurrir y las oportunidades que son probables que ofrezca esta nueva Administración para los productos andaluces en el mercado estadounidense. Para ello, Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha reunido al fundador de Markentry, Gonzalo García, consultor especializado en comercio internacional, para ofrecer una visión global de la nueva Administración Biden-Harris; a la vicepresidenta de Ventas de Inés Rosales en EE.UU., Lucía Conejo-Mir, que trasmitió su experiencia y dio las claves para tener éxito en el mercado estadounidense; y a Carles Ferre, experto en tasas e impuestos de KPMG, que expuso los posibles estímulos económicos que se desarrollarán a nivel fiscal en el país. El webinario al completo ya se encuentra disponible en Extenda TV para su visualización desde cualquier dispositivo. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, destacó que “con el nuevo enfoque a mercado desarrollado por Extenda analizamos toda la información disponible del país, a través de big data y, con el apoyo de nuestras oficinas en Miami, Nueva York y Los Ángeles, intentamos dar respuesta a las expectativas e inquietudes de las empresas andaluzas ante el nuevo panorama que puede abrirse en Estados Unidos tras el cambio de administración”. Era Biden-Harris, desde una perspectiva global En un primer lugar, el consultor Gonzalo García señaló que la era Biden-Harris vendrá acompañada de un proyecto integrador, que contrastará con la anterior época de polarización promovida por Trump. A su vez, se espera que el nuevo presidente mantenga en el corto plazo una actitud que persiga atajar los problemas principales y más urgentes en el país, como es el impacto negativo de la crisis sanitaria del Covid-19 y la posterior recuperación de la economía norteamericana. Para ello, ya se ha preparado un paquete presupuestario de 1,9 billones de euros para estimular la actividad económica del país. Además, se señalaron los sectores económicos que podrían desarrollar un importante mercado de oportunidades. En primer lugar, las energías renovables y las tecnologías limpias encontrarán en Estados Unidos un aliado debido a la decisión de Biden de volver al Acuerdo de París y al objetivo cero de emisiones netas de carbono en 2050. Igualmente, el sector tecnológico y de servicios virtuales verá también incrementada su demanda por la rápida transición hacia la economía digital y big data por los efectos de la pandemia. Asimismo, tendrán también mayor protagonismo el sector biotecnológico y farmacéutico, que en la actualidad ya posee una alta demanda e inversión, donde se seguirá trabajando para innovar con la idea de reducir costes sanitarios; así como el sector de la construcción, por la obsoleta infraestructura que posee el país norteamericano en sus carreteras, puentes y presas. Igualmente, el sector agroalimentario se podrá ver beneficiado de una política arancelaria más abierta, un acercamiento a la OMC y un posible reinicio de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, que a su vez será beneficioso para todos los sectores. Inés Rosales: claves de mercado Por su parte, la vicepresidenta de Ventas de la empresa andaluza Inés Rosales en Estados Unidos, Lucía Conejo-Mir, explicó las claves para alcanzar el éxito en la entrada en el mercado americano, a través de su experiencia en este país, al que exportó por primera vez en 2004 y en el que, actualmente y desde 2014, poseen una filial de la firma. En primer lugar, se señalaron el acondicionamiento del producto a los hábitos de consumo local; seguido de su adaptación de la imagen y packaging a las tendencias apreciables en el país; el desarrollo de un producto específico adaptado a la demanda; añadir propuestas de valor al producto, como puede ser las certificaciones de seguridad alimentaria y de estilos de vida (kosher, halal o libre de gluten); el uso de promociones y una buena estrategia de precios, potenciando la calidad premium del producto andaluz; así como la asistencia a ferias y degustaciones para aumentar el conocimiento del producto entre los consumidores norteamericanos. Además, Cornejo-Mir señaló, de cara a futuro, el auge de internet, el uso del big data y el aumento del consumo de productos envasados como respuesta a la pandemia y que quedarán en las costumbres debido a la comodidad. Nueva política fiscal Para finalizar, el especialista en impuestos de KPMG, Carles Ferre, apuntó tres ideas centrales que, desde su punto de vista, guiarán la política fiscal de la nueva Administración Biden-Harris. En una primera instancia, recordó que en Estados Unidos existe una clara diferenciación entre la fiscalización a nivel federal, que es sobre la que afectará los posibles cambios de esta nueva era, y a nivel estatal, sobre la que el impacto de las medidas que se tomen será bastante menor. Así, dejó entrever que el impacto en materia fiscal será más reducido de lo anunciado. En este sentido, y como segunda clave, expuso que la reforma fiscal que lleve a cabo la nueva presidencia de los Estados Unidos necesitará del acuerdo entre demócratas y republicanos, por lo que no se esperan grandes cambios, más allá de un retoque en los tipos de imposición, debido a la complejidad de poner de acuerdo a ambas formaciones. Para finalizar, se expuso como última idea central, que a su vez sigue la línea de la anterior, un posible alejamiento, por parte de Biden, hacia una subida de impuestos dura y generalizada, ya que mantiene la idea liberal de la reactivación económica por parte de la empresa, a la que intentará ayudar con una menor tensión fiscal, así como con la apertura progresiva de las fronteras comerciales, que habían sido limitadas por Trump. La organización de esta acción por parte de Extenda, empresa pública dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Estados Unidos, primer destino extracomunitario para Andalucía En los primeros once meses de 2020, Estados Unidos se mantiene como el primer destino extracomunitario, sexto a nivel mundial, de las exportaciones andaluzas, acumulando en este periodo 1.458 millones de euros y el 5,8% del total exportado por la región a los mercados internacionales, a pesar de registrar una bajada del -19,1% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, Andalucía se posiciona como la tercera comunidad exportadora a este mercado norteamericano, con el 13,2% del total nacional. En el ranking por provincias, Sevilla se posicionó en primer lugar con 376 millones de euros, el 25,8% del total andaluz exportado a Estados Unidos; seguida de Almería, con 256 millones y el 17,6%; de Cádiz, con 211 millones y el 14,5%; y de Málaga, con 205 millones y el 14,1. En quinto lugar se encuentra Córdoba, con 161 millones y el 11%; seguida de Huelva, con 126 millones y el 8,7%; de Jaén, con 83 millones y el 5,7%; y, en último lugar, de Granada, con 39 millones y el 2,6%. Los productos andaluces que más se exportaron hacia el mercado estadounidense fueron, en primer lugar, el aceite de oliva, con 356 millones de euros y el 24,4% del total, con un alza del 11,7%; seguido de los combustibles y aceites minerales, con 233 millones y el 15,3%; de las manufacturas de piedra, yeso y cemento, con 202 millones y el 13,9%; de las preparaciones de hortalizas y frutas, con 113 millones de euros y el 7,8%; y, en quinto lugar, de las máquinas, aparatos y material eléctrico, con 65 millones y el 4,5%. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

