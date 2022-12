Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería es la segunda provincia andaluza en la que más baja el paro viernes 02 de diciembre de 2022 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El paro baja en Andalucía en 11.169 personas y sitúa la cifra en el nivel más bajo desde 2009 El paro descendió en Andalucía en 11.169 personas (-1,47%) en el mes de noviembre, un descenso que sitúa la cifra de desempleados (749.377 personas) en el nivel más bajo desde el mes de enero de 2009, según los datos de Paro Registrado publicados este viernes. Andalucía fue además la segunda comunidad, después de Valencia, en la que más descendió el paro en este período, aportando uno de cada tres parados menos registrado en el país, donde el desempleo bajó en 33.512 personas (-1,15%). En los últimos 12 meses, el paro bajó en Andalucía en 50.871 personas (-6,36%), encadenando diecinueve meses consecutivos de descenso. Se trata del segundo mayor descenso, en términos absolutos, registrado en el conjunto del país, donde el paro descendió en 301.307 personas (-9,47%). El paro mensual andaluz descendió en todos los sectores productivos: los servicios (-6.752 parados, -1,32%), la agricultura (-3.184 personas, -5,58%), la construcción (-1.133 parados, -1,69%) y la industria (-1.029 parados, -2,39%). Sólo se incrementó en el colectivo sin empleo anterior (929 personas, 1,12%). En el último año, el paro descendió en la agricultura (-15,60%), la construcción (-8,23%), la industria (-7,29%) y los servicios (-6%) y se incrementó en el colectivo sin empleo anterior (0,54%). Por sexos, el paro descendió el pasado mes de noviembre un -2,16% en los hombres y un -1,01% en las mujeres. Respecto a noviembre de 2021 bajó un -7,56% en el colectivo masculino y un -5,56% en el femenino. Por edades, el paro bajó un -2,28% en los menores de 25 años, un -2,50% en el colectivo entre 25 y 44 años y un -0,55% en los mayores de 45 años. En el último año, los descensos fueron de -3,88% en el caso de los menores de 25 años, -11,11% en el grupo de entre 25 y 44 años y de -2,90% en los mayores de 45 años. Datos provincializados El paro descendió el pasado mes en todas las provincias, excepto en Málaga (0,51%). El mayor descenso corresponde a Jaén (-5,53%), seguida de Almería (-4,35%), Córdoba (-2,97%), Sevilla (-1,93%), Granada (-1,06%), Cádiz (-0,19%) y Huelva (-0,01%). Con respecto a noviembre del año anterior, el paro bajó en todas las provincias: Huelva (-15,64%), Málaga (-9,33%), Cádiz (-7,93%), Almería (-4,85%), Sevilla (-4,75%), Granada (-3,92%), Córdoba (-1,99%) y Jaén (-0,08%). Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 329.011 contratos, lo que representa un incremento del 2,26% con respecto al mes anterior y un descenso del -33,65% con respecto a noviembre de 2021. Seguridad Social Con respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, noviembre se cerró con un aumento de 12.881 cotizantes en Andalucía, hasta situarse el número total en la comunidad en 3.287.374 personas (0,39% en comparación con el anterior mes), frente al descenso registrado en España. En los últimos doce meses, la afiliación en Andalucía creció en 74.197 cotizantes, un incremento de un 2,31%. La comunidad es la tercera en la que más suben los afiliados en el conjunto del país, que registra un incremento de 531.273 cotizantes (2,69%) en el último año. Autónomos En octubre, descienden los trabajadores autónomos en 611 afiliados (-0,11%), lo que sitúa el número total de autónomos en 565.726 personas. En cambio, con respecto al mes de noviembre de 2021, se registra un incremento de 3.032 autónomos más (0,7%). Andalucía aporta en este período el 76,9 de los nuevos autónomos de España, tres de cada cuatro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

