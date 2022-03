Economía Almería es la tercera de Andalucía en exportaciones... y bajando jueves 17 de marzo de 2022 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se incrementan por encima de la media nacional, con China como mercado que más crece, con el triple exportado Las exportaciones de Andalucía han alcanzado los 2.778 millones de euros en enero de 2022, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al mismo mes de 2021. Con el fuerte incremento de enero, el sector exterior andaluz acumula ya 11 meses consecutivos de subidas interanuales de las ventas, extendiendo a 2022 la escalada de crecimiento que inició en 2021, año que concluyó con un registro histórico de exportaciones, por valor de 34.552 millones y una subida del 24,2% respecto a 2020. Este crecimiento, que supera en cuatro décimas al de la media de España (24,6%), es responsabilidad en buena medida de las exportaciones producidas a China, el mercado que más crece del Top 10, con más del triple de ventas que en enero de 2021, hasta los 126 millones, así como del importante tirón de las ventas del sector aeroespacial, que se multiplican por seis en el primer mes del año, hasta sumar 167 millones. Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en el primer mes del año, hasta los 2.924 millones, un 54% más, situándose la tasa de cobertura andaluza en el 95%, más de 14 puntos por encima de la registrada por el conjunto de España (80,7%), que facturó 25.543 millones en ventas al exterior y 31.666 millones en compras. El nuevo avance del sector exterior en enero se refleja en 9 de sus primeros 10 mercados de exportación, y a él contribuyen seis de las ocho provincias andaluzas, de las que cinco incrementan sus ventas a doble dígito, con Cádiz, Sevilla y Córdoba a la cabeza del crecimiento. De igual forma, a su auge contribuyen siete de los 10 primeros capítulos exportadores de Andalucía. El que más crece es el aeroespacial, que multiplica por más de seis (+566%) sus exportaciones respecto al mismo mes de 2020, escalando hasta el cuarto puesto en el ranking de ventas, con 167 millones, el 6% del total. Le acompañan con grandes crecimientos capítulos suministradores del ámbito industrial, como la fundición, hierro y acero, con un 76% más, hasta los 128 millones (4,6%); los minerales, escorias y cenizas, con 145 millones (5,2%) y un aumento del 67%; los combustibles y aceites minerales, con 372 millones (13,4%) y un incremento del 48%; el cobre y sus manufacturas, con 126 millones (4,5%) y un alza del 36% y los productos químicos, con 125 millones (4,5%) y una subida del 35%. En cambio, bajan las ventas de los aparatos y material eléctrico, décimo capítulo exportado, con 104 millones, el 3,7% y un descenso del 2,2%. Paralelamente, en el agroalimentario el mayor impulso lo experimenta el aceite de oliva, que registra un crecimiento interanual del 15% hasta los 179 millones, gracias a la buena cadencia de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en sus principales destinos mundiales. Es un producto que forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que en conjunto creció enero un 25,2% hasta los 238 millones (8,6%). Aun así, el primer capítulo exportador de Andalucía en enero, continúa siendo el de legumbres y hortalizas, con 406 millones, el 14,6% del total, pese a que experimenta una bajada del 14,4% interanual, al igual que el de frutas, que baja un 29,1%, hasta los 124 millones (4,5%). Las ventas del sector exterior andaluz en enero registraron importantes crecimientos en nueve de sus diez primeros mercados internacionales, ganando importante terreno en sus tres mercados no europeos, Estados Unidos, China y Marruecos, lo que resulta de gran valor para ganar en diversificación de mercados. El triple exportado a China China experimenta el mayor crecimiento de los 20 primeros mercados de Andalucía, un 211%, lo que le permite escalar hasta la octava posición del ránking y segunda entre los extracomunitarios, con 126 millones de euros, el 4,5% del total. En la misma línea, también se incrementan las exportaciones a Estados Unidos, primer destino no europeo y séptimo mundial, donde el crecimiento es del 13,4% hasta los 152 millones (5,5%); y en Marruecos, tercer mercado no europeo y noveno mundial, con un alza del 10,4% hasta los 113 millones (4% del total). Tras China, el segundo mercado que más crece en el primer mes del año es Bélgica, que sube a sexta posición con 186 millones, el 6,7%, con más del doble de ventas que en enero de 2021 (+168). Le sigue Países Bajos, que se coloca en cuarta posición, con un 73% más de ventas, hasta los 222 millones, el 8% del total. Como primer destino mundial se sitúa Alemania, con 311 millones, el 11,2% del total y un alza del 0,6%; mientras que Italia es segundo, con 280 millones, el 10,1% y una subida del 37%; y Francia, tercero, con 258 millones, el 9,3% y un incremento del 12%. En quinto lugar, se sitúa Portugal, con 215 millones, el 7,7% y un aumento del 40,5%. Reino Unido cierra el Top10, con 85 millones (3%) y una bajada del 40%. Cádiz lidera, Sevilla, la que más crece En enero de 2022, crecieron las ventas de seis de las ocho provincias andaluzas, cinco de ellas a dos dígitos. Cádiz es la primera exportadora en este mes y la segunda que más incrementa sus ventas, con un 56% más respecto al mismo mes de 2021 y una factura de 629 millones, el 22,7% del total. La que más crece es Sevilla, segunda exportadora, con un 74,8% más de ventas, hasta los 561 millones, el 20,2%. La tercera provincia en crecimiento es Córdoba, con un 26% más interanual hasta los 212 millones, el 7,6%, con lo que se posiciona como quinta exportadora; seguida en crecimiento por Huelva, cuarta provincia en crecimiento, con una subida del 16,5% hasta los 478 millones, el 17,2%. Jaén crece un 15,9%, impulsada por las ventas de aceite de oliva, hasta los 113 millones (4,1%); y Granada, con un aumento del 5,8%, exportó por valor de 117 millones (4,2%). Almería se sitúa como tercera provincia exportadora en enero, con 487 millones, el 17,5% del total y una bajada del 8,3%; mientras que Málaga es sexta, con 180 millones, el 6,5%, tan sólo un 0.9% menos que en enero de 2021 (-0,9%). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

