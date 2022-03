Capital El Foro MeetinLEI consolida la fortaleza de Almería como destino turístico jueves 17 de marzo de 2022 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, pone en valor el potencial de la capital con una oferta “única” ‘Almería Ciudad’ ha consolidado su fortaleza como destino turístico en el Foro MeetinLEI que ha organizado el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), para impulsar la recuperación del sector. 80 empresas turísticas se han dado cita en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo para abordar la hoja de ruta en los próximos años, que serán claves para el desarrollo de la industria. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado la bienvenida a los participantes y ha subrayado que la pandemia “debe tomarse como una oportunidad para el sector y para las familias de nuestra ciudad porque Almería tiene todo: un modo de vida mediterráneo que el resto del mundo anhela, luz, sol, naturaleza, Cabo de Gata, una gastronomía premiada y reconocida con productos de la huerta, una oferta cultural única y museística, deporte y un largo etcétera”. Además, ha resaltado el papel del Ayuntamiento para apoyar al sector, siendo “pioneros a la hora de facilitar ayudas directas y con rebajas fiscales”. El regidor ha puesto de relieve que “el turismo de futuro pasa por adaptarnos a los cambios que el turista y la sociedad nos demanda. Es el momento de dejar de escucharnos a nosotros mismos para escuchar a los demás. Es el momento de dejar de pensar en qué nos ha pasado para centrar toda nuestra energía en que el futuro por venir será bueno para todos”. En el encuentro han participado el diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez; el delegado territorial de Turismo de la Junta, Vicente García; el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez. También han intervenido el director del Aeropuerto de Almería, Ignacio Tejero; el auditor de Sistemas de Gestión de Calidad, David Ramírez; el gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Fabio Laborda; y los representantes de Amadeus Ana Arribas y Ramón Sánchez. Fernando Giménez ha felicitado al Ayuntamiento por impulsar y hacer partícipe a la Diputación de un evento que “nace con el objetivo de reforzar y favorecer uno de los puntos fuertes con los que cuenta el sector turístico de la provincia: sus empresas, en constante evolución para mejorar la experiencia del turista y el posicionamiento de nuestro destino”. El diputado provincial ha asegurado que este Foro es un reflejo del compromiso institucional en para reimpulsar la actividad turística. “Costa de Almería y la capital caminamos juntos en las grandes acciones de promoción: la ciudad esta presente en el espacio provincial de las grandes ferias, todos los ‘fam trip’ tienen base en Almería, promocionamos sus atractivos a nivel nacional como el campo de golf del Toyo, atraemos grandes eventos como La Vuelta y la Titan Desert, patrocinamos los grandes eventos que se celebran en la capital y convertiremos el Casco Histórico de la ciudad en un centro cultural sin precedentes gracias a la rehabilitación del primer Museo del Realismo a Nivel Nacional”. Asimismo, ha asegurado que “la Diputación siempre estará a vuestro lado para dar voz y respuesta a las demandas de los empresarios”. El delegado de Turismo ha destacado que “desde la Consejería que dirige Juan Marín venimos trabajando codo con codo con el sector privado para retomar la normalidad en la actividad turística tras la pandemia, pues estamos convencidos de que es un sector estratégico dentro de la economía andaluza”. En este sentido, Vicente García Egea ha puesto en valor las principales líneas del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, en las que “estamos trabajando la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento”; y que con una inversión total de 5 millones de euros va a suponer “un impulso al desarrollo turístico de la capital almeriense permitiendo que se blinde como un destino más fuerte y competitivo”. Igualmente, ha recordado el compromiso con “la sostenibilidad” del destino como “apuesta de futuro”, así como la promoción de los atractivos almerienses a través de tres Planes de Sostenibilidad Turística que en su convocatoria extraordinaria, cuentan con una cuantía de casi 9 millones de euros para Níjar, El Ejido y el Levante Almeriense. El presidente de la Autoridad Portuaria ha felicitado al Ayuntamiento por la organización del Foro y ha mostrado su confianza en la reactivación del turismo de cruceros en Almería. Por lo que corresponde a la APA, Jesús Caicedo ha recordado que ya se ha aprobado una bonificación del 40% en las tarifas que se aplican a los cruceros, con lo que el Puerto se adapta a las tasas de otros puertos próximos. Entretanto, ha valorado la labor de promoción que se está haciendo desde la mesa de trabajo constituida junto al Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Delegación de Turismo de la Junta, ya que, en su opinión, conseguir que Almería sea un destino de cruceros es una labor en la que “tenemos que trabajar todos juntos, tanto las administraciones como el sector privado, porque la unión hace la fuerza”. Por lo que se refiere a los servicios que presta el Puerto a los cruceros, Caicedo ha anunciado que la próxima semana se dará un paso importante para el desarrollo del Puerto-Ciudad, ya que el consejo de administración de la APA aprobará el proyecto de Ampliación y adecuación del Muelle de Levante, un proyecto en el que la APA trabaja de la mano del Ayuntamiento, y que contempla la ampliación de la superficie de esta infraestructura, que, entre otros usos, se destinará al atraque de cruceros Conexiones y sistemas de calidad Las conexiones y los sistemas de calidad han centrado buena parte del encuentro como aspectos fundamentales para avanzar en la recuperación del sector. Ignacio Tejero ha adelantado que, desde este fin de semana hasta octubre, el Aeropuerto de Almería cuenta con más de 720.000 asientos programados, “lo que demuestra que las compañías confían en Almería como destino y quieren seguir viniendo”. En esta línea, ha reflexionado sobre la importancia de la temporada de verano, que agrupa el 75% de los pasajeros de todo el año. Fabio Laborda ha señalado que Almería “tiene que ser una boutique de cruceros para que las empresas y los comercios se puedan beneficiar de este turismo porque los cruceristas de lujo buscan alternativas y puertos nuevos”. Así, ha querido poner de manifiesto “la trascendencia del enlace de la A-7 con el puerto pesquero”, ha indicado el gerente de la Fundación Bahía Almeriport. Por su parte, el auditor David Ramírez ha incidido en los sistemas de calidad con el objetivo de que los turistas tengan una buena impresión del destino “desde que llega al aeropuerto hasta que se va de la ciudad, de ahí la importancia de contar con una buena Oficina de Turismo, que haya seguridad, playas limpias y buena atención”. También ha anticipado que habrá programas de formación a través de Sicted antes de la temporada de verano enfocados a la planificación, buenas prácticas, retroalimentación con el cliente y creación de producto turístico. Además, ha resaltado que Almería fuera reconocida en pandemia como uno de los siete destinos turísticos más seguros por sus certificaciones. Digitalización Por último, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de aprovechar el potencial de la tecnología y las herramientas digitales para atraer visitantes. Ana Arribas y Ramón Sánchez, de la empresa Amadeus, han explicado el funcionamiento de ‘Amadeus Discover’, una solución tecnológica para proveedores de actividades, hoteles y turistas que ofrece recomendaciones, experiencias y una amplia base de información útil. De este modo, permite que los destinos pueden configurar una experiencia personalizada y adaptada a los intereses de los viajeros. Se trata de una herramienta que se está integrando en la web del Ayuntamiento para potenciar las experiencias locales y estar presentes en todo el ciclo del viaje, desde la planificación hasta el final. De hecho, Almería es uno de los primeros destinos nacionales que va a contar con esta plataforma.

