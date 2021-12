Economía Ampliar Almería es la tercera provincia de Andalucía en creación de sociedades mercantiles jueves 23 de diciembre de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía ha registrado durante el pasado mes de noviembre la creación de 1.550 sociedades mercantiles nuevas, un 12,4% más que las que se inscribieron en los registros mercantiles provinciales en el mismo mes de 2020. Así se desprende de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. De acuerdo con esa información, el capital suscrito para su constitución superó los 25,7 millones de euros, un 50,7% que un año antes. El número de sociedades conformadas en lo que va de año asciende a 15.994 y el capital suscrito supera los 620,6 millones de euros, lo que supone unos aumentos del 27,7% y del 11,5%, respectivamente, en relación con el mismo periodo del año pasado. Entre las nuevas sociedades creadas en noviembre, la forma jurídica predominante ha sido la de sociedad limitada, con el 99,7% de las constituidas. Málaga fue la provincia donde más empresas se constituyeron, con el 37,7% Le siguen Cádiz (con un 9,2% y 142 empresas), Almería (7,4% y 114), Granada (6,9% y 107), Córdoba (6,6% y 103), Jaén (4,6% y 72) y Huelva (4,1% y 64). Por otra parte, atendiendo a la actividad desarrollada por las nuevas sociedades, el ámbito del comercio y reparaciones concentra el mayor número de constituciones en Andalucía, con el 20,9%. Le siguen en importancia cuantitativa las actividades inmobiliarias y hostelería, con el 14,9% y 12,1%, respectivamente. El sector de la construcción se apunta un 9,7%, seguida de actividades profesionales, científicas y técnicas (9%), industria y energía (5,5%) y agricultura (5,3%). Los segmentos que menos dinamismo han presentado en noviembre en la creación de sociedades mercantiles son el transporte y almacenamiento (3,1%) la información y comunicaciones (3%), la banca y seguros (3,3%) y actividades administrativas y servicios auxiliares (3,5%). En lo que respecta a los nombramientos de personas en el acta fundacional de la empresa, el 77,5% de las sociedades han sido creadas por una sola persona y el 15,4% por dos. El 22,5% del total de nombramientos fueron mujeres, quienes contaron con una mayor presencia relativa en las actividades profesionales, científicas y técnicas. Del total de nuevas empresas, el 71,6% han sido creadas solo por hombres y el 18,8% solo por mujeres. Por otro lado, en noviembre un total de 312 sociedades mercantiles han ampliado capital, un 21,9% más que en el mismo mes de 2020, con una cuantía suscrita que supera los 155,8 millones de euros. El número de sociedades que redujeron capital fue 60. Por último, las sociedades que se han extinguieron en noviembre pasado se sitúa en 350, un 8,7% más que en el mismo mes de 2020. La diferencia entre las constituciones y las extinciones producidas en ese mes ofrece un saldo neto de 1.200 sociedades mercantiles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

