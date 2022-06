Economía Almería es la única provincia andaluza en la que se hunde la recaudación miércoles 22 de junio de 2022 , 07:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Estado ya ha cobrado impuestos en Andalucía un 16% más que en el mismo periodo del año anterior gracias a la subida de precios Almería es la única provincia andaluza que presenta datos negativos de recaudación tanto el último mes contabilizado por la Agencia Tributaria, como en lo que va de año, según el informe consultado por Noticias de Almería. En el mes de abril, en Andalucía fueron recaudados 1.871.515.000 euros en 2021, pero en éste han sido 2.208.136.00 euros, lo que supone un incremento del 18%. Si nos vamos al acumulado hasta abril, en Andalucía hubo un aumento de recaudación del 16%, pasando de 5.331.225.000 euros, a 6.184.081.000 euros. Mientras todas las delegaciones de la Agencia Tributaria presentan cifras positivas, destacando Málaga, que en el interanual subió el 38,3%, y en el acumulado 30,01%, si bien es Sevilla la que más contribuye. Por el contario, Almería aportó en abril de 169.034.000 euros en 2021, pero en 2022 han sido 129.558.000 euros, lo que presenta un descenso del 23,4%. En el acumulado la bajada es de 8,7%, reduciéndose desde los 326.956.000 euros a 298.475.000 euros. La recaudación más baja hasta abril es la de Jerez de la Frontera con 126.959.000 euros, tras una subida superior al 9%, y se le ponen por delante Huelva, que sube un 20% y llega los 242.456.000 euros, y Jaén, que aumenta el 10,9% y llega a 272.489.000 euros. Mes (*) Acumulado (miles de euros) (2) 2022 2021 tasa (%) 2022 2021 tasa (%) Total 31.172.404 27.248.549 14,4 85.921.757 72.778.242 18,1 Almería 129.558 169.034 -23,4 298.475 326.956 -8,7 Cádiz 169.592 131.339 29,1 569.466 441.119 29,1 Córdoba 186.369 149.362 24,8 465.582 399.461 16,6 Granada 214.158 191.515 11,8 559.168 507.343 10,2 Huelva 94.060 78.616 19,6 242.456 202.105 20,0 Jaén 108.995 98.897 10,2 272.489 245.681 10,9 Málaga 590.826 427.127 38,3 1.471.095 1.130.807 30,1 Sevilla 677.654 594.642 14,0 2.178.391 1.961.387 11,1 Jerez de la Frontera 36.924 30.983 19,2 126.959 116.366 9,1 D.E. Andalucía 2.208.136 1.871.515 18,0 6.184.081 5.331.225 16,0 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

