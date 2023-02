Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Almería es un lugar muy propicio para la generación de energía fotovoltaica Escucha la noticia Aprovechar el clima soleado almeriense e instalar placas solares ayudará a los hogares y empresas a ahorrar en la factura de la luz.

En los climas templados, con muchas horas de sol, existe una gran ventaja en los hogares, empresas y oficinas, que pueden optimizar su factura de la luz a través de la instalación de placas fotovoltaicas. Además de ser una energía limpia, no contaminante e inagotable, en pocos años, las instalaciones están amortizadas y, desde luego, el ahorro energético es importantísimo. Por ese motivo, se aconseja acudir siempre a empresas solventes dentro de este amplio mercado, que está experimentando un gran auge en los últimos años. Además de todo esto, es posible acceder a ayudas y subvenciones de Fondos Europeos, como los Next Generation, que vienen a cambiar el sistema productivo, en general, para hacerlo más eficiente y amable con el entorno. En esa línea, instalar placas solares en Almería supondrá una serie de ventajas que pueden ir desde la rebaja de IBI, que, por ejemplo, en esta región será del 50% durante los tres primeros años, hasta la concesión de ayudas y subvenciones para financiar parte de la instalación. No hay que olvidar que la provincia almeriense ha recibido, hasta el momento, en torno a 15 millones de euros en proyectos enfocados en la generación eléctrica fotovoltaica. Al mismo tiempo, las Administraciones están poniendo de su parte para fomentar este tipo de tecnología. Para ello, gracias a la reducción de un 20% del IRPF para quienes apuesten por las placas solares, esto puede ayudar a que las familias, las empresas y también los edificios públicos, apuesten cada vez más por implementar estas placas generadoras de energía.

Las virtudes de las placas fotovoltaicas en Almería La provincia más oriental de Andalucía alberga un clima muy particular, no en vano, posee el único desierto europeo, propiamente dicho. Además, también tiene muchas horas de sol, concretamente, 3.687 horas anuales de media, muchas más que capitales como París o Berlín, de ahí el gran potencial que tiene dicha provincia para erigirse como una de las grandes productoras de energía solar. En cuanto a kWh/m2, esta provincia del sur tiene 1.938, mientras París presenta una cifra de 1.320 y Berlín de 1.221.

Amortización de las placas Gracias a la aplicación de las mejores tecnologías en estas placas solares, es posible que tengan una vida útil de más de 25 años. A eso, además, habría que añadir que la media para la amortización de la instalación es de entre cuatro y cinco años, por tanto, durante más de 20 años, el usuario podrá estar haciendo uso de energía limpia, autoconsumo y ahorro energético, que supondrá miles de euros de ahorro a medio y largo plazo. Por establecer una media de precio de la instalación, según el tipo de placas que se elijan, cabe señalar que las más avanzadas y tecnológicas, como las que son fabricadas a base de microinversores, así como las estándar de inversor central, se sitúan en torno a los 4.000 o 6.000 euros. Lógicamente, todo dependerá del estudio inicial que se realice de la instalación y las necesidades que este arroje en cada caso.

¿Cómo es el proceso de instalación? Pues, se ha adelantado ya el primer paso, que es la realización de un estudio para determinar la cantidad de energía que se precisa, y a partir de ahí, instalar los paneles adecuados. Una vez realizado ese estudio, hay que presentar en el Ayuntamiento de Almería, la documentación requerida para conseguir los permisos de instalación y obra. Posteriormente, se procede al montaje como tal, que según la preferencia del cliente, se hará con microinversores o con inversor central. Desde el primer minuto gozará de la recepción de la energía y en la primera factura ya se percibirá el ahorro energético. En todo caso, es una energía de futuro, limpia, amigable para el medio ambiente, y sin fin, de ahí que adelantarse al futuro sea una de las mejores decisiones que pueden tomar los usuarios.