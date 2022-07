Almería Ampliar Almería está en alerta amarilla por altas temperaturas viernes 15 de julio de 2022 , 08:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El aviso de riesgo extremo por altas temperaturas, que superarán los 44 grados centígrados (ºC) quedará este viernes limitado a las provincias de Badajoz y Orense, aunque buena el resto del país no quedará muy lejos de este extremo, ya que la Agencia Estatal de Meteorología avisa por riesgo importante a buena parte de la Península. En concreto, ocho comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja) estarán en aviso de riesgo importante (naranja) por altas temperaturas. Así, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Teruel, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Navarra y La Rioja estarán en aviso naranja por valores cercanos o superiores a los 40ºC en las horas centrales del día. También el calor se dejará sentir, aunque en menor medida, y en aviso amarillo en Asturias, Cantabria, Almería, Cádiz, Granada, Albacete, La Coruña, Mallorca, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia y Álava, con valores en torno a los 37-38ºC. Asimismo, este viernes, según la AEMET, Cádiz y La Coruña también estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros, ya que el viento del norte o noroeste, en el caso de la provincia gallega, de fuerza siete y el Levante en la andaluza de la misma fuerza se dejarán sentir durante la jornada. Por lo general, los cielos serán poco nubosos y solo se esperan algunos intervaloss de nubes bajas en el litoral de Galicia, área del Estrecho y norte de las islas Canarias. Además, se prevé algo de nubosidad de evolución diurna en el interior peninsular y no se descarta algún chubasco o tormenta, en general débil y aislada, en Galicia y cordillera Cantábrica. También este viernes es probable tener algo de calima en el noroeste peninsular y en las Canarias orientales. Puede haber nieblas costeras en el oeste de Galicia. Las temperaturas máximas irán en ascenso en Cataluña y en el Cantábrico occidental, mientras que descenderán en la mitad oeste de Galicia. Los vientos serán de Levante en el Estrecho y del noreste en el litoral de Galicia. Predominio de viento de componente este en el Cantábrico occidental, meseta Norte y sur del área mediterránea, con alisio moderado en Canarias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

