Capital Almería estará como ciudad piloto de la Agenda Urbana Española miércoles 07 de septiembre de 2022 , 20:33h

María Vázquez participa junto Raquel Sánchez en la rúbrica que formaliza la consideración que el Mitma hace del Plan de Acción como buena práctica y experiencia tranferible que pueda orientar a otros municipios La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado hoy en Madrid en la firma del protocolo de Convenio de Actuación de Agenda Urbana entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Almería, acto que se ha celebrado en la sede del Ministerio y que ha estado presidido por la ministra, Raquel Sánchez Jiménez. Se viene a dar así formalidad a la consideración que el propio Ministerio hace del Plan de Acción de Agenda Urbana de Almería, aprobado el pasado lunes por el Pleno de la Corporación Municipal, como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española, como buena práctica y experiencia transferible que pueda orientar a otras municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción. La alcaldesa ha señalado que este "hito" viene a reconocer el trabajo desarrollado el Ayuntamiento en materia de planificación de acuerdo a los objetivos que marca la Agenda Urbana Española. "Como proyecto piloto que se nos reconoce, la ciudad de Almería y sus proyectos de futuro se sitúan en el punto de mira y como punta de lanza del conjunto de ciudades que apuestan por un desarrollo sostenible, inclusivo, seguro y resiliente, en beneficio del conjunto de la ciudadanía" Vázquez ha recordado que "Almería ya venía trabajando en los objetivos que marca la Agenda Urbana Española, entre otros, a través de su Plan Estratégico. El Ministerio vio una posibilidad de que esa estrategia fuera replicable y transferible a otros municipios y se adoptó el acuerdo, ya en febrero de 2021 en Junta de Gobierno Local, para trabajar en una orientación que marcará las estrategias y acciones relacionadas con la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental, la movilidad y la cohesión social, permitiendo acceder a fondos europeos del Plan de Recuperación y Resilencia, siendo además en nuestro caso uno de los referentes como proyecto piloto". En este convenio se viene a reconocer que el Ayuntamiento "conoce y comparte los contenidos y objetivos de la Agenda Urbana Española elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como hemos demostrado con las acciones de sensibilización en materia de sostenibilidad desarrolladas este verano, y cuenta con un documento, su Plan Estratégico, alineado con dichas políticas y realizado de forma participativa, lo que supone un adelanto en la redacción de la Agenda Urbana". En este sentido, Vázquez ha querido subrayar cómo dentro de este marco, el Plan de Acción aprobado el pasado lunes con el contenido de hasta 55 actuaciones diferentes, además de convertirse en un verdadero proyecto piloto, sigue la línea marcada por la Agenda Urbana Española, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA); está alineada con otras agendas internacionales y es una vía para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el ámbito urbano. "La Agenda Urbana de Almería es fruto de un trabajo colectivo realizado a lo largo de esta Corporación que, con el horizonte de 2030, ha venido también coordinada y dinamizada por la Empresa Municipal 'Almería 2030', en el objetivo y desarrollo de una ciudad moderna, sostenible, accesible, conectada, inclusivo, diverso, alineada con otras agendas internacionales y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en el ámbito urbano", ha concluido Vázquez, quien a adelantado la petición de una nueva subvención de 300.000 para seguir implantando la Agenda 2030. La Agenda Urbana se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, que trata de abanderar una nueva visión del Urbanismo y, entre otros parámetros, contiene un diagnóstico de la realidad urbana y rural y un decálogo de objetivos a conseguir, tales como ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; potenciar la proximidad y la movilidad sostenible; fomentar la cohesión social y buscar la equidad o impulsar y favorecer la economía urbana.

