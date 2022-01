Capital Almería estrena el séptimo parque canino en las Almadrabillas martes 25 de enero de 2022 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este nuevo equipamiento municipal junto al Paseo Marítimo, que viene a dar respuesta a una demanda creciente entre los vecinos Almería cuenta desde hace algunos días con un nuevo parque canino, el séptimo de la ciudad, situado en la Plaza de los Periodistas, en las Almadrabillas, junto al Paseo Marítimo. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ya lo ha visitado junto a su mascota, Cacao, y ha podido comprobar la “excelente acogida” que ha tenido este espacio de esparcimiento para los canes. “Cada vez son más los almerienses que tienen perro, por lo que desde el Ayuntamiento estamos dando cumplimiento a una demanda de los vecinos como es habilitar nuevos espacios donde sus mascotas puedan disfrutar en condiciones de seguridad”, ha señalado Fernández-Pacheco, acompañado por la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca. El recién estrenado parque canino se extiende sobre un total de 420 metros cuadrados y es un espacio vallado, con una verja metálica de aproximadamente un metro y medio de alta, y con suelo de chinorros. Con una inversión de 50.000 euros, el recinto cuenta con diferentes elementos para el ejercicio y juego de los perros (muro, barreras, slalom, salto y pisada), además de una fuente bebedero y una papelera con dispensación de bolsas para la recogida de los excrementos. “La idea es ofrecer a los almerienses que tienen perro un espacio en el que poder disfrutar sin molestar y sin ser molestados. Un espacio idóneo para ellos y además en un emplazamiento muy agradable como es junto al Mar Mediterráneo”, ha señalado el primer edil. Mejoras en el de Villablanca En esta línea de ofrecer a los perros y sus dueños espacios adecuados y seguros para el esparcimiento, desde el Área de Servicios Municipales se sigue invirtiendo en la mejora de los parques ya existentes, como el de Villablanca, en la calle Costa Balear, donde hace apenas unas semanas se ha repuesto el firme introduciendo una nueva capa de chinorro, también a petición de los vecinos que lo usan a diario. Actualmente, la ciudad de Almería cuenta con siete parques caninos: en el Parque del Andarax, dividido en tres parcelas; en El Toyo-Retamar, Nueva Andalucía (junto a Carrefour), Villablanca, Villa María, Costacabana (dos parcelas) y este último en el Parque de los Periodistas, en las Almadrabillas. Tal y como ha recordado la concejala delegada del Área de Servicios Municipales se siguen buscando espacios en desuso en todos los barrios para seguir “transformándolos en nuevos espacios de ocio y encuentro para las mascotas y sus dueños”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.