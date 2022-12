Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería exhibe la riqueza de la interculturalidad en el Día del Migrante sábado 17 de diciembre de 2022 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez destaca “el compromiso firme con los derechos humanos” y valora la capital como un espacio “abierto al mundo” Almería ha celebrado este viernes el Día del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre, con la lectura de un Manifiesto por parte de las asociaciones y colectivos que conforman el Consejo Local de Migración. La lluvia no ha frenado el desarrollo de un encuentro en el que se han dado cita numerosas personas para exhibir la riqueza cultural de la ciudad. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado que “Almería es una ciudad acogedora y ofrece calidad de vida, para ello trabajamos constantemente” y ha agradecido el trabajo de las asociaciones “porque sois fundamentales para el Ayuntamiento y nos permitís ejecutar el IV Plan de Migración”. Una iniciativa que “está hecha por y para los colectivos en una ciudad que está abierta al mundo”, a la vez que ha valorado “la riqueza que aportáis para que Almería siga creciendo”. En el manifiesto se ha expresado el “firme compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes” y los colectivos ACCEM, Almería Acoge, Codenaf, Ítaca, Movimiento por la paz, ASALER, Asociación de Colombianos ‘Almería para todos’, Cruz Roja, Asociación de Venezolanos y Asociación de Bolivianos ‘Zuna’ han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto que del Consejo Local de Migración. Ayuntamiento y colectivos han defendido que “las migraciones nos dan la oportunidad de construir una sociedad cohesionada y nos enriquecen”, y han hecho un llamamiento a los jóvenes para reconocer “la diversidad cultural”. Asimismo, se han comprometido a “seguir potenciando la inclusión y el compromiso con las personas migrantes”. De hecho, según e último informe sobre las migraciones en el mundo, 281 millones de personas vivían a finales de 2020 en un país distinto al natal. Para este encuentro se había previsto la interpretación de distintos bailes característicos de países, pero la lluvia ha obligado a reconfigurar el acto. No obstante, los colectivos han podido intercambiar impresiones acerca de los elementos singulares de cada cultura y se han emplazado a una próxima cita con el objetivo de mostrar su riqueza. De este modo, la ciudad de Almería, donde conviven alrededor de 120 nacionalidades diferentes, ha celebrado una cita que ya se ha convertido en un evento tradicional para la ciudad en la antesala de las fiestas navideñas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

