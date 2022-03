Capital Almería exhibe su potencial como ‘plató de cine’ en las Heritage Sessions de Sevilla viernes 11 de marzo de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital muestra sus encantos en las jornadas organizadas por la Andalucía Film Commission La ciudad de Almería ha exhibido sus encantos como ‘plató de cine’ en las Heritage Sessions que ha organizado la Andalucía Film Commision en Sevilla. Se trata de una iniciativa impulsada por esta organización sin ánimo de lucro con el objetivo de promocionar la comunidad autónoma como escenario de rodaje y debatir sobre el presente y el futuro de la industria. La capital ha participado en estas jornadas a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), que integra la Almería Film Office, y ha expuesto ante representantes del cine los principales atractivos de la ciudad para acoger rodajes. Los espacios naturales, el patrimonio histórico-cultural o las playas son algunos de los argumentos que se han puesto sobre la mesa. El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la Alcazaba, la Catedral, la Escuela de Artes o la playa de San Miguel se han presentado como ‘platós’ que ya han acogido películas de la talla de Conan El Bárbaro, Indiana Jones o Lawrence de Arabia. Por otra parte, productores, técnicos de cine y localizadores se han dado cita en las Heritage Sessions y han conocido el trabajo que el Ayuntamiento de Almería está desarrollando en la Red de Ciudades de Cine. Una ponencia que ha sido presentada por José Navarro, técnico municipal, antes profesionales de toda Andalucía. La iniciativa se ha desarrollado del 10 al 11 de marzo en la capital andaluza con un amplio programa que ha abordado la puesta en valor de los monumentos y el turismo cinematográfico, entre otros aspectos, de la mano de las oficinas de cine, asociaciones y profesionales del sector. El Ayuntamiento ya trabaja a pleno rendimiento en los preparativos de cara a esta semana. De hecho, en breve se va a licitar la contratación de sillas y vallado, mientras que los servicios de seguridad, organización y aplicación web ya se han resuelto. Por último, las previsiones son “muy positivas”, según ha señalado Sánchez, ya que la tendencia de los últimos meses ha sido claramente al alza e incluso ha alcanzado cifras prepandemia en ocupación hotelera. No obstante, uno de los objetivos de la campaña ‘Vuelve a sentir’ es mejorar esas expectativas para dar un impulso a los hoteles, así como al sector comercial y hostelero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

