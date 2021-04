Economía Almería, finanzas del fútbol y empleabilidad en el patrón de los economistas viernes 09 de abril de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Profesional han contado con la participación de directivos de Grupo Cosentino, Coexphal, Senator Hotels & Resorts, Mapfre y José María Gay de Liébana



La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería y el Colegio Profesional de Economistas de Almería han celebrado esta semana una nueva edición de su semana del Patrón, adaptada a las circunstancias que marca la situación sanitaria derivada de la contención del coronavirus, con tres conferencias a través de la plataforma Zoom, con un equipo de ponentes prestigioso y multidisciplinar, que ha servido para analizar tanto la situación económica actual de la provincia de Almería, las financias de los equipos de fútbol a consecuencia de la pandemia y también la empleabilidad en Iberoamérica.



Para ello, las conferencias presentadas por el decano de la facultad, Jerónimo de Burgos y la decana del Colegio de Economistas de Almería, Ana Moreno contaron con la participación de la directora de comunicación de Senator Hotels & Resorts, María Galdo de Fuentes, el director de Comunicación y Reputación Corporativa de Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, y el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández Sierra en el caso del encuentro sobre Almería; el director general territorial de Mapfre Sur y ex – ceo en Colombia y México, José Carpio, y el director territorial de Mapfre en Almería y Granada, José Luis Gavilán en el caso de la empleabilidad en el sector financiero en Iberoamérica; y el doctor en Economía y Derecho y actualmente en programas como La Sexta Noche o Herrera en Cope, José María Gay de Liébana.



En la primera sesión, UAL y Economistas reunieron a destacados representantes de los tres sectores que forman el pilar del tejido productivo de la provincia, como son la agricultura, el turismo y el sector de la piedra. Santiago Alfonso detalló que, pese a todo, 2020 cosechó un gran resultado pero a que las previsiones apuntaban a descensos de entre el 20, 30 y hasta un 70%. Desde Coexphal también se estimó un buen balance, con incrementos del 3% tanto en el volumen de exportación como en el valor de la producción. Mientras que desde el sector turístico sí que se mostró la lógica preocupación por “haber vivido un año lleno de incertidumbres”.



Digitalización, sostenibilidad, economía circular, competitividad, calidad, responsabilidad social, oportunidades, tendencias o las amenazas fueron analizadas en un ameno coloquio entre intervinientes y moderadores, dibujando una doble fotografía de presente y futuro de la economía almeriense. Fútbol y empleabilidad

La segunda de las conferencias corrió a cargo de José María Gay de Liébana. El prestigioso economista, experto en finanzas de equipos de fútbol de toda Europa, desgranó cómo han evolucionado los ingresos y gastos de los clubes antes y después de la pandemia, detallando en cada caso los pormenores o aspectos más destacados de equipos como el Real Madrid, Barcelona, PSG o las ligas inglesa, italina y alemana.



La segunda de las conferencias corrió a cargo de José María Gay de Liébana. El prestigioso economista, experto en finanzas de equipos de fútbol de toda Europa, desgranó cómo han evolucionado los ingresos y gastos de los clubes antes y después de la pandemia, detallando en cada caso los pormenores o aspectos más destacados de equipos como el Real Madrid, Barcelona, PSG o las ligas inglesa, italina y alemana.

La última de las conferencias tuvo como protagonista la empleabilidad en el sector financiero Iberoamericano, gracias a la experiencia personal compartida por José Carpio, que explicó a los asistentes telemáticos que, sea como fuere, lo importante sigue siendo trabajar y ahondar en conceptos como el desarrollo personal, el trabajo en equipo, la formación, la reputación de marca y afrontar retos de manera conjunta e individual.

