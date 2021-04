Deportes Los juveniles del CBM Bahía de Almería-Carboneras jugarán la final en el Campeonato de Andalucía viernes 09 de abril de 2021 , 18:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura ha acudido al Pabellón Rafael Florido para arroparles antes de la cita contra el CB Iberoquinoa Antequera



Con la intención de continuar poblando la estantería de trofeos y éxitos, para seguir añadiendo al palmarés, el Club Balonmano Bahía de Almería-Carboneras en categoría juvenil masculino en División de Honor, disputará este domingo la final del Campeonato de Andalucía ante el Club Balonmano Iberoquinoa Antequera.



Mucho esfuerzo y sacrificio para llegar a punto a una cita y para ello, el concejal de Deportes, Juanjo Segura ha acudido al Pabellón Rafael Florido para desearles suerte y los mejores deseos, “estáis llevando el nombre de la ciudad muy alto y la labor que hace este club es de reconocimiento, espero que en Antequera el resultado os sea favorable y sigáis haciendo crecer el balonmano”, dice.



El encuentro se realizará en el Pabellón Fernando Argüelles de la localidad de Antequera (Málaga) a las 13:00 horas y el recorrido del club almeriense viene tras batir en semifinal al Club Balonmano Córdoba, donde en el partido de ida perdieron de dos y en casa, los jugadores de Antonio Rivera y José Francisco López remontaron con una ventaja de siete goles.



Por su parte, el entrenador, Antonio Rivera, ha considerado que “es un año que está siendo muy difícil de llevar por la pandemia, pero aún así, entrenamos a diario y preparamos los encuentros innovando con las tecnologías. Mantenemos las nuevas normas y medidas sanitarias en el Pabellón y tanto jugadores como cuerpo técnico tenemos el firme objetivo de estar centrados en llegar a la alta competición de esta categoría”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.