Almería Almería impulsa una campaña para reducir el uso del plástico lunes 08 de agosto de 2022 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, destaca la apuesta del Ayuntamiento por “una ciudad más sostenible” y el contenido de una iniciativa encaminan a reducir, reutilizar y reciclar residuos plásticos La ciudad de Almería ha impulsado una campaña de concienciación y sensibilización para reducir el uso del plástico, optimizar los recursos e incentivar la economía circular. Bajo el eslogan “Be natural, no plastic”, la iniciativa se desarrolla en el marco del objetivo 4 de la Agenda Urbana Española y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, en la presentación que hoy se ha realizado de esta campaña en la Playa de San Miguel de la capital ha subrayado que “el cambio climático es uno de los grandes problemas de la humanidad y las entidades locales somos uno de los actores principales para sensibilizar a la población”. En este sentido, ha explicado que “Almería tiene el problema añadido del viento, lo que provoca que los plásticos terminen en el mar, de modo que uno de nuestros objetivos es protegerlo”. Asimismo, ha destacado el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de la capital en esta dirección, con la próxima creación de la asamblea ciudadana climática o la aprobación reciente de la modificación de la Ordenanza de Mercadillos sobre el uso de plásticos. La campaña cuenta con una serie de acciones divulgativas, formativas y participativas que incluyen talleres, juegos, merchandising y un marco muy importante para su difusión como será la próxima edición del Cooltural Fest, una de las grandes citas musicales del verano. El promotor del evento, Diego Ferrón, ha señalado que “estamos encantados de sumarnos a esta iniciativa y en esta línea, si bien ya hemos instaurado algunas medidas previamente porque entendemos que los festivales deben ser sostenibles social y medioambientalmente”. Además, ha adelantado que “los participantes podrán conseguir objetos de la campaña para refrescarse y tener un festival más cómodo con actividades durante todos los días”. Cabe destacar que a través de la iniciativa se van a repartir 4.000 unidades entre gorras, pai país, bolsas de tela y botellas de vidrio que se han fabricado con materiales eco friendly. Para ello se han previsto distintos concursos de selfies en el photocall con publicación en redes, entre otros, Con el objetivo puesto en públicos de todas las edades, las acciones se encaminan a reducir, reutilizar y reciclar. Las actividades de esta campaña dieron comienzo ayer domingo con un taller de construcción de instrumentos con materiales reciclables y el concierto del grupo Vibra-Tó en la zona ajardinada del Auditorio Maestro Padilla. Tras su paso por la playa de San Miguel, esta campaña recorrerá ahora las de El Zapillo, La Térmica, Costacabana y Cabo de Gata a lo largo de los próximos días.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.