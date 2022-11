Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería inaugura la Avenida Fiscal Fernando Brea Serra viernes 18 de noviembre de 2022 , 16:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca “la trayectoria profesional y vital” y sus cuatro décadas de servicio del ex teniente fiscal almeriense El ex teniente fiscal de la Fiscalía de Almería Fernando Brea Serra cuenta desde este viernes con una avenida a la que da nombre en la capital. Situada en la antigua Avenida del Teatro, entre la Avenida Cabo de Gata y el Camino del Bobar. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha inaugurado la vía y ha estado acompañada para ello por el primer teniente de alcalde, Juanjo Alonso, el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, y otros ediles de la Corporación municipal. Vázquez ha destacado que “la trayectoria profesional y vital de Fernando Brea, jurista de reconocida solvencia y prestigio, tiene su justo reconocimiento en una avenida llena de futuro y un escenario de prosperidad para Almería”. Asimismo, ha señalado que “rendimos homenaje a dos pilares básicos de la democracia como la ley y la justicia”, a la vez que ha agradecido las cuatro décadas de “servicio público, rigor, profesionalidad y honestidad que le han convertido en una referencia para los jóvenes que hoy se forman como juristas”. La regidora ha asegurado que “siempre estará presente en los mapas y en el callejero de Almería porque desde el Ayuntamiento entendemos que es una forma de agradecer todo lo que has hecho por nuestra ciudad”. En este sentido, Vázquez ha mostrado su satisfacción ya que “cuando veamos esta calle, pensaremos en la labor cotidiana, a veces silenciosa y muy importante, de quienes han sido valedores de la ley y garantía de derecho”. Por su parte, Fernando Brea ha afirmado que “supone un gran honor, de los mayores que pueda recibir, porque nunca imaginé que mi trabajo y me dedicación fueran merecedores de tan alta distinción”. También ha compartido su “alegría por recibir este reconocimiento en mi ciudad, donde nací y vivo porque me siento muy de Almería”. Además, ha sostenido que el nombre de la avenida “es un reconocimiento a todos los fiscales y al personal administrativo de la Fiscalía de Almería sin cuya dedicación sería difícil desarrollar el trabajo”. El ex teniente fiscal ha puesto en valor la “relación cordial y afable con el Ayuntamiento desde su llegada a la Fiscalía, personalmente y profesionalmente”, además de tener un emotivo recuerdo hacia sus padres, “ejemplos de honestidad y con un gran sentido del deber y la responsabilidad”, y hacia su familia. El acto ha finalizado con la interpretación de los himnos de Almería, Andalucía y España por parte de la Banda Municipal de Música. Ha sido un encuentro esperado y en el que no han faltado familiares, amigos, autoridades y representantes de distintos colegios profesionales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

