Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería lidera las exportaciones agroalimentarias pero Sevilla crece el doble viernes 17 de febrero de 2023 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Récord histórico de exportaciones agroalimentarias de Andalucía en 2022, con 14.061 millones y un crecimiento del 13,5%



El sector protagoniza un tercio de todas las ventas del sector exterior andaluz y aporta un superávit de más de 6.700 millones a la balanza comercial de la comunidad con el exterior

Todas las provincias elevan sus ventas de alimentos y bebidas en 2022, que se diversifican creciendo hacia todos los continentes, de manera significativa en África y América

Andalucía ha conseguido una nueva marca histórica en exportaciones agroalimentarias en 2022, al superar por primera vez los 14.000 millones en ventas desde que existen registros homologables (1995). La factura ha alcanzado los 14.061 millones, gracias a un incremento del 13,5% respecto a 2021, una tasa con la que la comunidad supera el ritmo de crecimiento de la media de España, que se sitúa en el 12,6%. El sector protagoniza un tercio de todas las ventas del sector exterior andaluz y aporta un superávit de más de 6.700 millones a la balanza comercial de la comunidad con el exteriorTodas las provincias elevan sus ventas de alimentos y bebidas en 2022, que se diversifican creciendo hacia todos los continentes, de manera significativa en África y AméricaAndalucía ha conseguido una nueva marca histórica en exportaciones agroalimentarias en 2022, al superar por primera vez los 14.000 millones en ventas desde que existen registros homologables (1995). La factura ha alcanzado los 14.061 millones, gracias a un incremento del 13,5% respecto a 2021, una tasa con la que la comunidad supera el ritmo de crecimiento de la media de España, que se sitúa en el 12,6%. Con este registro récord, el sector confirma su carácter estratégico para la comunidad, ya que protagoniza un tercio de todas las exportaciones de Andalucía en 2022 (42.958 millones) y aporta a su balanza comercial con el exterior un saldo positivo de 6.799 millones. Además, impulsa la diversificación de las ventas en su origen al crecer las ventas en todas las provincias y también en su destino, ya que las exportaciones suben en todos los continentes, especialmente en África y América. De este modo, Andalucía termina el año como la segunda comunidad más exportadora de alimentos y bebidas de España, con el 21,3%, muy cerca de la primera, Cataluña, con el 22,4%, y más de ocho puntos por encima de las dos siguientes, que son la Comunidad Valenciana (12,5%) y la de Murcia (10%). Una posición conseguida gracias a la fortaleza en el exterior de sus principales ámbitos productivos. Así, en 2022, suben las exportaciones de 9 de sus 10 primeros capítulos en ventas, más de la mitad de ellos a doble dígito. La cesta exportadora está liderada en 2022 por las hortalizas, que facturan 4.009 millones, el 28,5% del total y crecen un 13,9% respecto a 2021. En segundo lugar, se encuentran las grasas y aceites animales y vegetales, con 3.775 millones, el 26,9% del total y el tercer mayor crecimiento de los diez primeros capítulos, del 27,9% interanual. El principal componente de este capítulo es el aceite de oliva, que se distingue como el producto más vendido por Andalucía al exterior, con ventas por 3.286 millones en este periodo, un 24,3% más que en el mismo del año anterior. Como tercer capítulo más vendido se encuentran las frutas, con 2.942 millones, el 20,9% y un alza del 1,1%. Por valor de las ventas, les siguen las preparaciones de frutas y hortalizas, con 760 millones, el 5,4% y un aumento del 13,9%, la carne y despojos comestibles, con 462 millones, el 3,3% y una leve bajada del 1,9%; los pescados, crustáceos y moluscos, con 378 millones, el 2,7% y una subida del 8,7%; las bebidas, líquidos alcohólicos y el vinagre, con 354 millones, el 2,5%, que es el segundo que más crece de los diez primeros con un 33% más de ventas. Los cereales son el capítulo que más crece del Top 10 de ventas, con un incremento del 49% respecto a 2021 y una factura de 280 millones (2%). En esta línea las preparaciones con cereales también suben de manera destacada un 48% hasta los 105 millones. También se incrementan en 2022 las exportaciones de preparaciones alimenticias diversas, con un 9,6% más hasta los 218 millones (1,6%); y las plantas vivas y productos de la floricultura, que avanzan un 16% hasta los 174 millones. ESTADOS UNIDOS, EL MERCADO QUE MÁS CRECE DEL TOP 10 Aunque los principales mercados del agro andaluz son europeos, en 2022 se producen importantes crecimientos de las ventas en todos los continentes, de manera significativa en África y América, lo que aumenta la diversificación geográfica de las exportaciones. De este modo, las ventas avanzan en África un 33% hasta los 345 millones y en América lo hacen al 20,5%, hasta los 1.547 millones; mientras que en Oceanía suben un 27,9% hasta los 120 millones y, finalmente, en Europa facturan un 11,7% más respecto a 2021, hasta los 10.889 millones. En el ranking de sus principales destinos en 2022 se encuentran tanto mercados tradicionales para el agroalimentario andaluz como otros emergentes y con gran capacidad de demanda. Así, el que más crece de los diez primeros es Estados Unidos, elevando su factura un 26,1% hasta los 1.027 millones y colocándose como sexto mercado mundial del sector, con el 7,3% de las ventas. Destaca también la subida de las exportaciones a Filipinas, donde crecen por encima del doble (+166%) hasta los 156 millones; Japón, con un alza del 14,8% hasta los 164 millones; Marruecos, que crece un 28,6% hasta los 143 millones; Australia, que escala un 26,9% hasta los 105 millones; y Túnez, donde las ventas se cuadruplican (+398%) hasta los 76 millones de euros. También avanzan las ventas en sus primeros destinos europeos: Alemania, primer mercado mundial con una factura de 2.423 millones, el 17,2% del total y un incremento del 11,1% respecto a 2021, Francia, segundo con 1.793 millones, el 12,7% y un aumento del 10,8%; Italia, tercero, con 1.474 millones, el 10,5% y un incremento del 15,8%; y Portugal, cuarto, con un 16,4% más hasta los 1.105 millones, el 7,9%. En Reino Unido, quinto destino, bajan un 3,4% hasta los 1.053 millones, el 7,5%. En séptimo lugar, se encuentra Países Bajos, con el segundo mayor incremento del Top 10, del 19,7% hasta los 980 millones, el 7%; al que le sigue Polonia, con 332 millones (2,4%) y subida del 12,9%; Bélgica, con 300 millones (2,1%) e incremento del 11%; y China, con 217 millones (1,5%) y descenso del 20,5%. ALMERÍA LIDERA Y JAÉN ES LA QUE MÁS CRECE En 2022, todas las provincias andaluzas han incrementado sus exportaciones de alimentos y bebidas, impulsando con ello la cohesión territorial. Jaén es la provincia que más ha elevado sus ventas, un 27,3% hasta los 420 millones, lo que constituye el 3% del total. No obstante, la provincia líder en ventas es Almería, con 3.917 millones, el 27,9% del total y un crecimiento del 12,4% respecto a 2021. Le siguen Sevilla, segunda exportadora y segunda en crecimiento, con 3.498 millones, el 24,9% y una subida del 24,7%; y Huelva, con 1.647 millones, el 11,7% y un alza del 6,8%. En cuarto lugar, se sitúa Málaga, que ha alcanzado los 1.439 millones en ventas en 2022 (10,2%), con un alza del 10% interanual; y, en el quinto puesto, está Córdoba, con 1.240 millones (8,8%) y un crecimiento del 13,4%, el tercero más alto del año. Le siguen Granada, que sube sus ventas un 6,2% hasta los 958 millones (6,8%); y Cádiz, que sube un 2,3% hasta los 943 millones (6,7%). Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública integrada en TRADE Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.