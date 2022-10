Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería, lista para la Procesión Magna viernes 28 de octubre de 2022 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante casi doce horas, diez imágenes de diez hermandades distintas llenarán las calles de fe y devoción para conmemorar el 75º Aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías Llegó el gran día. La ciudad está lista para celebrar el que será, sin lugar a dudas, el acontecimiento religioso del año en Almería y uno de los más importantes en la última década. Durante casi doce horas, diez imágenes de diez hermandades distintas llenarán las calles de la capital de fe y devoción como broche de oro a los actos que la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería ha celebrado por su 75º aniversario fundacional. Las previsiones municipales cifran en más de 50.000 personas las que viajarán a la capital almeriense para visibilizar su religiosidad en una procesión sin precedentes. Hay que remontarse al año 2005 para encontrar un acto piadoso similar. En aquel entonces se produjo una Magno Santo Entierro en la tardenoche del Viernes Santo, dentro de la celebración litúrgica de la Semana Santa. Para velar por la seguridad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de más de 200 efectivos entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Servicios Médicos y Vigilancia Privada. Del mismo modo, se reforzará el servicio de limpieza en toda la ciudad repartiendo, igualmente, ‘pipeleras’ para las personas que decidan contemplar esta Procesión Magna en la Carrera Oficial. El Ayuntamiento ha habilitado diez bolsas de aparcamientos totalmente gratuitos que se unen a los parkings públicos repartidos por la ciudad. Los autocares se ubicarán en el Puerto de Almería, donde también se ha habilitado un espacio para más de 1.000 turismos. En la zona del Recinto Ferial y Estadio se han habilitado 4.000 plazas de vehículos y un autobús lanzadera, gratuito, desde esta ubicación hasta la zona de Oliveros (en la gasolinera Trino). Habrá más de 1.400 sillas instaladas en el recorrido oficial que, para esta ocasión, se amplía hasta las calles Navarro Rodrigo y Ricardos. Estas serán totalmente gratuitas, como en Semana Santa sin posibilidad de reserva. Además, el Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en Puerta Purchena, en la cual se puede contemplar el vídeo que vio la luz hace unos días con motivo de esta Procesión Magna. Capital cofrade Almería se convertirá en la capital nacional cofrade este 29 de octubre. El Ayuntamiento de Almería se ha volcado, por completo, con este acontecimiento con la subvención de 70.000 euros y la edición de carteles, libretos de horarios, colocación del vallado y todas las balconeras que adornan la ciudad, entre otras tantas iniciativas. Hay que recordar que desde las 16:40 horas se podrá disfrutar del primer paso en la calle, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, misterio que precisamente estrena una imagen secundaria de una Niña Hebrea en esta Procesión Magna. A las 17:00 horas saldrá Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto desde la Catedral. Los dos palios de esta Magna, Unidad y Merced, harán su salida procesional a las 18:00 horas desde San Ildefonso y Capilla de la Hermandad del Prendimiento, respectivamente, mientras que a las 19:00 lo hará el misterio de la Sentencia, también desde San Ildefonso, y el misterio de la Santa Cena, desde San Pedro. Desde Santa Teresa hará su salida el Señor de Pasión a las 19:40 horas mientras que a las 20:00 saldrán Buena Muerte y Soledad desde la Compañía de María y la Iglesia Santiago, respectivamente. Por último, el Señor de la Vida de la Hermandad del Resucitado saldrá a las 20:15 horas desde el Colegio Divina Infantita. Habrá tres salidas inéditas: Merced desde la capilla de su casa de hermandad, Unidad desde San Ildefonso y Resucitado desde el Colegio Divina Infantita. La Patrona de Almería presidirá un altar que se instalará en el cancel del Santuario de la Virgen del Mar y ante la cual todos los pasos rezarán una oración. Igualmente, en la fachada del Palacio Episcopal se instalará un altar con la imagen de Jesucristo Resucitado, titular de la Agrupación de Hermandades, desde donde se dirigirá una meditación al paso de las diez imágenes por allí. Bandas En cuanto a las formaciones musicales, las imágenes estarán acompañadas por las bandas más prestigiosas del panorama nacional: Redención de Sevilla, Pasión de Linares, Rosario de Cádiz, Cigarreras, Triana, La Oliva de Salteras o Virgen de los Reyes, entre otras. Las cuatro formaciones musicales más destacadas de la provincia de Almería también tendrán presencia en esta Magna. La Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas acompañará, como cada Miércoles Santo, a Nuestra Señora de la Merced. La Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería acompañará, en los primeros metros, al Señor de la Oración junto a la banda de la Redención. La Banda de Cornetas y Tambores del Carmen también pondrá sus notas tras el Señor de la Cena, en las primeras calles de su itinerario mientras que la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz abrirá el cortejo de la Hermandad de la Macarena desde San Ildefonso hasta el inicio de la Carrera Oficial. Hay que recordar, por último, que el domingo 30 de octubre se celebrará la Misa de Acción de Gracias en la Catedral. Esta será presidida por el obispo, Antonio Gómez Cantero, dando comienzo a las 11:30 horas. El lunes 31 será la clausura de la exposición 'Signum Fide' también en la Catedral.

