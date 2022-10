Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 40.000 euros para los taxis adaptados de la capital viernes 28 de octubre de 2022 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Área de Seguridad y Movilidad, otorgar subvenciones a catorce profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería y cuyas solicitudes se presentaron en el plazo previsto de solicitud de estas ayudas, entre el 13 de julio y el 27 de julio de este año. El importe total de las subvenciones concedidas asciende a 40.000 euros. Esta cuantía viene a sumarse a otra convocatoria de ayudas que el Ayuntamiento de Almería ha abierto, aprobada la semana pasada, también por importe de 40.000 euros, en su caso y en concurrencia competitiva, por la adquisición de vehículos eco o vehículos con emisiones cero, para el año 2022. Precisamente, hoy el Boletín Oficial de la Provincia publica el anuncio con la apertura, a partir de mañana, del plazo para la presentación de solicitudes para quienes quieran concurrir a estas ayudas. También en la Junta de Gobierno celebrada hoy se ha aprobado declarar en situación de abandono 92 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a que la empresa concesionaria ‘Dornier S.A.’ a que traslade éstos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación. En total, serán los que pasen a esta situación 8 furgonetas, 59 turismos, 1 camión, 5 motocicletas, 16 ciclomotores, 2 bicicletas y un chasis de ciclomotor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

