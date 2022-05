Capital Almería llena las calles de diversión con el regreso de la Noche en Blanco viernes 27 de mayo de 2022 , 23:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miles de personas disfrutan del regreso, tres años después, de esta actividad lúdico comercial marcada por conciertos y espectáculos Tres años después, Almería ha vuelto a experimentar las sensaciones de una nueva Noche en Blanco que ha llenado de diversión las calles del Centro y Casco Histórico de la ciudad. Miles de personas se han echado a la calle desde las primeras horas de la tarde para disfrutar de la edición más completa de los últimos años con más de una decena de propuestas. Conciertos, exhibiciones, teatro y espectáculos han atraído a numerosos almerienses con una programación que ha cosechado un éxito rotundo y ha tenido una gran acogida. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que “estamos muy felices por recuperar una actividad que ya es un gran atractivo de la programación sociocultural y por ello hemos puesto todo el empeño para que Almería se lo pase en grande”. En este sentido, ha destacado “la masiva respuesta de los almerienses en todos los espectáculos con un ambiente espectacular que también beneficia a comerciantes y hosteleros”. Desde las 18.00 horas, el Paseo ha puesto en marcha el evento con juegos tradicionales y una exhibición de vehículos que ha concentrado a diverso público. En la Plaza Vieja, el teatro musical ‘Los Boo’ ha hecho las delicias de mayores y pequeños, que también han podido presenciar la exhibición de baile de Shamballa Producciones. Seguidamente, un showman y un Seat 600 han protagonizado la divertida comedia callejera ‘Carman’ en la que un coche ha cobrado vida y se ha movido sin conductor en una rutina musical. Las velas y la música se han dado cita en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial con un soberbio tributo a Queen a piano y chelo bajo. Sin embargo, uno de los grandes acontecimientos se ha producido con el espectáculo aéreo de Don Quijote en la Puerta de Purchena. El cielo de Almería se ha convertido en un ‘teatro’ de ensueño con acrobacias, música y una entretenida historia que ha levantado una gran expectación entre los asistentes. Otro de los momentos más relevantes ha llegado de la mano de Manel Fuentes y The Springg’s Team y su extraordinario tributo a Bruce Springsteen. Previamente a los ‘platos fuertes’ de la jornada, Karcocha Street Clown y el pasacalles ‘Móvil’ han amenizado la tarde. El seguimiento se ha extendido a la plaza del Educador, que ha acogido la actuación de Playlist Dúo; a la calle de las Tiendas, con la actuación de la ópera ‘Il Sogno’; y a la calle Jovellanos y su entorno con Karcocha Street Clown. Un ambiente festivo que también se ha dejado notar en la actividad del medio centenar de comercios que han abierto sus puertas para acompañar la celebración y han registrado un notable incremento de público, así como en los espacios de restauración de la ciudad. Por otra parte, los Refugios de la Guerra Civil, el Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta y los Aljibes han abierto sus puertas de forma gratuita de 20 a 24 horas, dando la bienvenida a multitud de personas que han podido disfrutar de exposiciones y visitas guiadas. En definitiva, han sido más de una decena actividades y seis horas ininterrumpidas de diversión, entretenimiento, ocio y negocio con un éxito rotundo de asistencia en la vuelta de una actividad para todos los públicos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

