Almería Almería logra 37 banderas azules para sus playas miércoles 11 de mayo de 2022 , 15:43h

Las playas y puertos deportivos de Andalucía obtienen 145 y sube 8 respecto a 2021 Andalucía ha obtenido 145 banderas azules en sus playas, puertos y embarcaciones sostenibles en 2022, según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). De este total, 122 distintivos corresponden a playas, 21 a puertos deportivos y dos a embarcaciones sostenibles, lo que supone el mejor dato para la comunidad desde que se concede esta mención. "Andalucía ha pasado de las 96 banderas azules de 2019 a las 145 de este año; unos datos que muestran que es un destino seguro, sostenible y accesible. El litoral andaluz es uno de los grandes atractivos de la comunidad y este reconocimiento pone en valor la calidad, seguridad, higiene y el nivel de los servicios que se prestan en nuestra costa cada año a los turistas", ha asegurado el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. En este sentido, Marín ha valorado que "sin duda el sol y playa sigue siendo un segmento clave para la región que este verano nos permitirá atraer a miles de visitantes y cerrar un año turístico de clara recuperación tras la pandemia". Por provincias, Almería ha obtenido 37 distinciones (35 playas y dos puertos), Cádiz 34 (29 playas y cinco puertos), Córdoba (una playa), Granada 12 (11 playas y un puerto), Huelva 17 (10 playas y siete puertos) y Málaga 44 (36 playas, seis puertos y dos embarcaciones sostenibles). Estrenan este año bandera azul respecto a 2021 la playa de La Breña en Almodóvar del Río (Córdoba), siendo la primera vez que la provincia cuenta con esta distinción; así como las de El Carboncillo (Adra), El Corral (Carboneras), playas de Villaricos y Pozo del Esparto (Cuevas del Almanzora) y El Playazo (Vera) en Almería; Los Haraganes (Ayamonte) y Casita Azul (Isla Cristina) en Huelva; y Sabinillas (Manilva) y Maro (Nerja) en Málaga, que suma también nueva bandera en Puerto Banús (Marbella). Las banderas azules son un distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas, puertos y embarcaciones sostenibles desde hace más de 30 años (1987). Se concede, después de la inspecciones y auditorías anuales de ADEAC, a aquellos municipios que lo solicitan (ya que tiene carácter voluntario) y cumplen con una serie de criterios agrupados en cuatro bloques: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios.

