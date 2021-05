Deportes Almería logra 5 medallas en el Campeonato de Andalucía de Menores de Ajedrez jueves 13 de mayo de 2021 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Seguro, recibe a las ajedrecistas de la EDM Indalo, que han conseguido tres oros, una plata y un bronce



Almería suma y sigue dando alegrías en el deporte base. En esta ocasión ha sido el ajedrez donde la escuela deportiva municipal Indalo ha conseguido cinco medallas en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez de Menores 2021 (hasta 16 años) celebrado del 6 al 9 de mayo en Mijas (Málaga).



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, recibió en la tarde de ayer, miércoles, a los pequeños y jóvenes ajedrecistas en la sede del Patronato Municipal de Deportes, que le han contado cómo se ha desarrollado el torneo hasta lograr el éxito y le han transmitido su pasión por este deporte.



En cuanto a los resultados, Amin Debbagh Boutarbouch Benkiran (10 años) se ha proclamado campeón de Andalucía Sub10, David Jimenez Freniche (11 años) ha sido campeón Sub12 y Claudia Mullor Peña (14 años) es la campeona en Sub14. Por su parte, Aitana Portero Bravo ha sido subcampeona de Andalucía Sub16 y Alba Barranco López (13 años) ha conseguido ser tercera en Sub14.



En el Campeonato de Andalucía se han reunido 262 jugadores divididos en 5 categorías desde sub8 para jugadores de 8 años y menores hasta sub16 (sub8, sub10, sub12, sub14 y sub16)



Por la provincia de Almería han participado 35 jugadores de ellos 8 de las escuelas municipales del Club Indalo. Desde la EDM Indalo explican que “en estos años de pandemia la preparación de los jugadores ha sido por videoconferencia y presencial fruto de la colaboración con el Club de Roquetas. Esta colaboración entre clubes ha permitido a los jugadores del Indalo participar con el Club de Roquetas en los Campeonas de Andalucía con gran éxito”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “es una satisfacción comprobar la pasión que tienen los niños y jóvenes por el deporte, logrando éxitos en campeonatos andaluces y de España”. Esta frase la desarrolla afirmando que “el ajedrez está muy asentado en la ciudad de Almería y están trabajando muy bien. Por eso, he querido felicitarles en persona”.

Un currículo deportivo espectacular

A pesar de su juventud, los ajedrecistas almerienses atesoran ya un currículo deportivo espectacular. Amin Debbagh Boutarbouch Benkiran (10 años) ha sido el campeón de Andalucía Sub10. Empezó en el ajedrez gracias a las clases extraescolares de las escuelas municipales en el Colegio Lope de Vega y en su primera participación en campeonatos andaluces ha conseguido este triunfo imponiéndose a todos sus rivales con autoridad y consiguiendo una puntuación de 7 puntos de los 8 posibles.



David Jimenez Freniche, a pesar de tener sólo 11 años, desde los 7 años acumula 4 campeonatos de Andalucía (incluyendo el actual). Ha representado a España en el Campeonato del Mundo y atesora muchos títulos provinciales. Estudia en el Colegio Compañía de María y este año ha sido campeón de Andalucía Sub12 y mejor jugador Sub11, resultando invicto al final de la competición con 8 puntos de las 8 partidas jugadas.



Claudia Mullor Peña (14 años) juega en Almería, aunque reside y estudia en Benahadux, donde empezó en su club local. Se incorporó a las escuelas del Indalo para competir por equipos. Además de los títulos provinciales, es una veterana de los campeonatos andaluces y nacionales con 3 campeonatos de Andalucía y 2 subcampeonatos de España. Este año se ha alzado con autoridad con el Campeonato de Andalucía Sub14 en la penúltima ronda.



Aitana Portero Bravo, aunque estudia en el colegio Altaduna, reside en la ciudad de Almería y lleva desde los 5 años en la escuela municipal del club. Desde su campeonato de Andalucía con 8 años, ha sido subcampeona de España con 10 años y campeona de partidas rápidas. Acumula de forma consecutiva 4 campeonatos provinciales senior femeninos absolutos, entre otros títulos. En este campeonato con 15 años debutaba en la categoría y con buenas partidas se ha metido entre las dos jugadoras favoritas de segundo año consiguiendo el SubCampeona de Andalucía Sub16.



Alba Barranco López (13 años), formada desde pequeña en las escuelas del club, actualmente estudia en el Instituto Alborán. Desde los 8 años ha conseguido dos Campeonatos de Andalucía, un Campeonato de España sub 08 y ser segunda en sub10, También ha representado a España en campeonatos europeos y mundiales. En este andaluz de 2021, a pesar de ser su primer año en la categoría, ha conseguido ser tercera de Andalucía Sub14.



Los campeones y la subcampeona han conseguido la beca para el campeonato de España que se disputará este verano en Salobreña (Granada). Además, Aitana, Alba y Claudia han sido seleccionadas por la Federación Andaluza para los Campeonatos de España por equipos infantil y cadete que se celebrará en junio en Galicia.



Desde el Club Indalo han querido agradecer "al Patronato, el club de Roquetas y la Mensajería Nacex por el apoyo que han dado para llegar a conseguir estos triunfos". El deporte base sigue dando alegrías a la ciudad de Almería.

