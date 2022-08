Economía Ampliar Almería mantiene el liderazgo en exportación agroalimentaria viernes 19 de agosto de 2022 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las exportaciones agroalimentarias andaluzas superan nuevamente su récord en valor económico con 8.141M€ en el primer semestre de 2022 Las exportaciones agroalimentarias andaluzas continúan su tendencia de los últimos años con un nuevo incremento en las ventas que le llevan a superar los 8.141 millones de euros en los seis primeros meses del 2022. Esto supone un incremento del 17,1% respecto del mismo período del año anterior, lo que pone de manifiesto, para la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, “una consolidación de los productos andaluces como referentes de calidad y gracias a su competitividad”. Los incrementos de los costes de producción son un factor a tener en cuenta en los momentos actuales, pero “incluso considerando este factor y la recuperación de precios de algunos alimentos respecto a años anteriores, resulta innegable que Andalucía ha logrado fidelizar a consumidores que se caracterizan por su alto nivel de exigencia, que buscan que el producto sea rico, sano y sostenible en sus procesos de elaboración”, ha recalcado Carmen Crespo. En cualquier caso y considerando el volumen de exportación, Andalucía ha llevado al exterior casi 4,5 millones de toneladas de productos en esos seis primeros meses del año, confirmando este volumen, que ya era alto en años anteriores. Entre enero y junio de 2022, Almería volvió a ser la provincia más exportadora con un valor de ventas de 2.367 millones de euros correspondientes a más de 1,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas principalmente. En lo económico, el incremento de su valor respecto de 2021 fue de un 15,4%. Mientras, de ese montante final de las exportaciones almerienses, un alto porcentaje corresponde, precisamente, al sector hortofrutícola, con 2.269 millones de euros. Este sector acumuló ventas por parte de toda la región en los primeros seis meses de 2022 por valor de 4.542 millones de euros, con un aumento porcentual del 11,3%. Carmen Crespo ha querido reconocer el esfuerzo que se realiza por parte de los productores andaluces, y en especial por “quienes cada día ponen sus productos frescos en mercados muy distantes, y más en momentos como los actuales en que los costes del transporte se han disparado”. En cualquier caso, ha querido recalcar que “diariamente hay frutas y hortalizas de Andalucía en países como Alemania, Reino Unido, Francia o Países Bajos”. Las ventas de aceite de oliva siguen creciendo El valor económico de las exportaciones de aceite de oliva sigue creciendo. Andalucía ha exportado en todas las categorías de aceite de oliva 1.642 millones de euros, con un incremento del 26,8% comparado con las exportaciones de la primera mitad de 2021. Esta ha sido otra de las cuestiones de las que la consejera se ha congratulado, ya que considera que “se consolidan compradores y al mismo tiempo se aumenta en el número de mercados receptores, como se pone de manifiesto en las 475.000 toneladas que se venden en el exterior.” Destaca especialmente el incremento experimentado por Jaén en donde las exportaciones de aceite de oliva crecieron un 60,8%. Todas las provincias mejoraron Respecto a las exportaciones agroalimentarias por provincias, todas tuvieron incrementos en el valor de sus ventas al exterior, siendo especialmente llamativo el caso de Jaén, con un incremento del 41% con respecto al mismo período de 2021, seguida de Sevilla con un 27,5% de incremento. Sin embargo, en cuanto a la cantidad total de esas ventas sigue siendo, como se ha dicho, la provincia de Almería la que consiguió unos mayores beneficios con unas exportaciones por 2.367 millones seguida de Sevilla con 1.783 millones y Huelva con 1.321 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

