Almería muestra su innovación tecnológica en el Congreso Internacional de Turismo de Cruceros

martes 19 de octubre de 2021 , 15:49h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La EMAT participará en una mesa redonda con expertos internacionales del sector





Almería expondrá su experiencia en innovación tecnológica en el Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía (CITCA), que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en Málaga. La capital, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), participará en la segunda edición de un encuentro que congregará a un gran elenco internacional de profesionales de la industria de cruceros.



El gerente de la EMAT, Carmelo Torres, será uno de los ponentes en una importante mesa redonda que, bajo el título “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Industria de Cruceros”, abordará distintas estrategias. El objetivo es ofrecer valor añadido a la experiencia del viajero y aprovechar el potencial que aportan a la oferta turística.



El evento está impulsado por Suncruise Andalucía, la asociación formada por los Puertos Andaluces de Interés General, y se analizará la experiencia del nuevo crucerista. Entre otros aspectos, se estudiarán sus preferencias, la forma de buscar y encontrar sus viajes o lo que más valora durante su estancia. Además, se pondrá sobre la mesa la evolución de una industria cada vez más digitalizada y sostenible para adaptarse a la nueva demanda.



En este sentido, se examinará cómo los puertos, las navieras, los destinos, las empresas de actividades, las tecnológicas, las medioambientales o la academia aportan su conocimiento para reinventar el turismo de cruceros del siglo XXI. En suma, una iniciativa que pretende poner en valor las bondades de Andalucía como tierra receptora de cruceros y explorar las posibilidades del futuro.



Almería tendrá un papel protagonista en “The New Way of Cruising”, la segunda edición de CITCA, y lo hará aportando su propuesta de innovación tecnológica. Una oferta que se mostrará ante líderes mundiales. Figuras de la talla de Emilio R. Freeman, vicepresidente de SeaDream Yacht Club; Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado; Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros España; Ukko Metsola, director general de CLIA Europa; Juan Rodero, director general de Un Mundo de Cruceros/Starclass; o Gustavo Yacobucci, CEO para España y Portugal de Emerald Spanic y Scenic Group.



Por último, los cruceristas tendrán voz propia en el espacio “Homenaje al Crucerista” para compartir sus ideas y propuestas. El CITCA 21 será el punto de partida para el impulso definitivo a la reactivación turística.