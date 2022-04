Capital Almería pedalea para concienciar sobre el autismo sábado 02 de abril de 2022 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, participan en el ‘Reto Autismo 2022’ de la asociación ASTEA El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha sido una de las personas que han pedaleado en la bicicleta estática instalada en el Centro Comercial Torrecárdenas para dar visibilidad al autismo y concienciar a la sociedad sobre las necesidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Juanjo Segura, junto a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, han participado, al igual que muchos almerienses, en esta iniciativa organizada por la asociación Astea. En concreto, un grupo de deportistas han realizado una ruta desde Almería a Cabo de Gata y que ha regresado al CCTorrecárdenas, donde ha concluido la celebración del Día Mundial del Autismo con la lectura de un manifiesto por parte de la presidenta de Astea, Mónica López Baena, el que se expresan las “necesidades y deseos de las personas con autismo y sus familias en relación a cuestiones claves, que indicen de forma directa sobre su calidad de vida: detección precoz y atención temprana, la educación, empleo, el apoyo adecuado para la inclusión en la comunidad, el respeto a sus preferencias individuales y a construir una vida independiente, así como, por supuesto, una atención socio-sanitaria y específica en todas las etapas de la vida”. Juanjo Segura ha manifestado que “hoy es el Día Mundial del Autismo y desde el Ayuntamiento de Almería queremos sumarnos al ‘Reto Autismo’ de la asociación ASTEA. Un grupo de deportistas han realizado un paseo en bicicleta desde Almería a Cabo de Gata y ahora, en el Centro Comercial Torrecárdenas, estamos pedaleando por la visibilidad del Autismo. Yo mismo he estado pedaleando, en un gesto simbólico, pues es importante concienciar a toda la sociedad sobre el transtorno del especto autista y de esta manera favorecer su integración”. A su vez, el concejal de Deportes expresa que “desde el Patronato Municipal de Deportes estamos comprometidos con el deporte adaptado e inclusivo, con múltiples actividades y colaboraciones, y una de ellas es participar en este Reto”. Por su parte, Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, ha destacado que "es necesario conocer y visibilizar para entender y concienciar" porque "a veces, las diferencias son fortalezas que nos convierten en una sociedad más justa igualitaria e inclusiva" Marta Bosquet ha aplaudido la iniciativa de la asociación de donar kilómetros dando pedaladas en la bicicleta para apoyar y sensibilizarnos por el autismo. “Desde el Parlamento de Andalucía nos sumamos a este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y esta noche iluminaremos de azul la fachada principal del edificio”. Diferentes entidades, como Diputación, y empresas han colaborado también en el Reto Autismo 2022, donde Telpark ha realizado una donación de 2.500 euros para la asociación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

