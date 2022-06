Capital Almería pierde casi 1.500 habitantes en un año jueves 23 de junio de 2022 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno de la Corporación aprueba además la designación, como festivos locales para 2023, los días 26 de agosto (festividad de la Virgen del Mar) y 26 de diciembre (Día del Pendón) El Pleno de la Corporación, reunido hoy en sesión ordinaria, ha aprobado por unamimidad, la cifra de población del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2022, cifrándose la población almeriense en 199.774 habitantes, 1.496 personas menos que el año anterior (201.270 habitantes). El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha justificado este descenso, un 0,74%,respecto al año pasado, en la revisión del Instituto Nacional de Estadística y la obligatoriedad de los extranjeros comunitarios de confirmar cada 5 años su empadronamiento. Frente a ese dato concreto, Alonso si ha destacado que en los últimos 20 años Almería ha crecido “en 26.436 habitantes y en 8.300 en los últimos diez años”, cifras muy considerables para “una gran ciudad, en la que se vive estupendamente. Y quienes tengan una visión catastrofista de esta ciudad, que se lo hagan mirar. Los almerienses han demostrado que no piensan de esa manera”, ha matizado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en este punto. Del total de personas empadronadas, 97.432 son hombres y 102.342 son mujeres. Menores de 18 años hay empadronadas 38.046 personas, de las que 19.549 son hombres y 18.497 son mujeres. Respecto a los extranjeros censados, el número de comunitarios es de 4.207 (1.989 hombres y 2.218 mujeres) y el de no comunitarios incluidos en el Padrón es de 17.939 (10.062 hombres y 7.877 mujeres). Las cifras de empadronamiento, de las que ahora se dará cuenta a la Oficina Provincial del Instituto Nacional de Estadística, incluyen además el número de altas y bajas del Padrón, que ha sido de 9.309 y de 8.768, respectivamente. Los cambios de domicilio realizados durante 2021, recogidos en el Padrón, fueron superiores al año anterior (+1.036), 8.768 en 2021 frente a los 7.732 registrados en 2020. Fiestas locales En el transcurso de la sesión ordinaria del Pleno se ha aprobado también por unanimidad la designación, como fiestas locales para el año 2023, de los días 26 de agosto (sábado), festividad de la Virgen del Mar, patrona de Almería; y el día 26 de diciembre, martes, festividad del Día de San Esteban, día en el que se conmemora la toma de la ciudad de Almería por parte de los Reyes Católicos (Día del Pendón). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

