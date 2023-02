Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Almería presume de cantera durante los JDM de Voleibol jueves 23 de febrero de 2023 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Palacio de los Juegos Mediterráneos celebra el 10 y 11 de marzo la quinta jornada de esta disciplina con deportistas que trabajan duro para formarse El Palacio de los Juegos Mediterráneos es una de las instalaciones que, cada jornada que se celebra de los Juegos Deportivos Municipales, competición estrella del Patronato Municipal de Deportes, ve pasar a miles de deportistas que apuestan por la práctica de actividad física. Como, por ejemplo, el voleibol, una disciplina que cuenta con muchos aficionados y que sigue creciendo día a día gracias a la labor que desarrollan las escuelas deportivas municipales. Año tras año, el voleibol reúne a más de 1.200 deportistas para practicar los JDM y, en los deportes colectivos, las disciplinas siguen movilizando desde niños a jóvenes en las instalaciones municipales. La presente edición de la competición que organiza el Patronato Municipal de Deportes cuenta con 25 disciplinas y más de 8.000 escolares. La quinta jornada de los JDM de voleibol continuará exhibiendo el talento de la cantera de la disciplina durante los días 10 y 11 de marzo, desde las 16:00 horas, se darán cita las categorías prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadete, juvenil y senior. Sin embargo, el fin de semana, previo al puente, no se celebrará la competición, tal y como trasladan desde la delegación provincial de voleibol. De este modo, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha animado a que “la cantera base siga participando en los Juegos Deportivos Municipales, cada fin de semana, es una satisfacción que el Palacio de los Juegos Mediterráneos pueda formar a tantos deportistas apasionados por el voleibol, tenemos una gran cantera en esta disciplina que seguimos apoyando para que las escuelas deportivas crezcan”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El voleibol inicia este fin de semana la primera jornada de los JDM

