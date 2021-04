Economía Almería quiere más inversión extranjera martes 06 de abril de 2021 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A lo largo de estos últimos años, Almería se ha convertido en uno de los grandes referentes tanto a nivel turístico como agroalimentario, pero tiene por delante objetivos muy ambiciosos para ponerse a la altura en otro tipo de sectores. Para ello, necesita captar más inversión extranjera, por lo que ha impulsado una serie de iniciativas público-privadas con las que pretende financiar parte de estas remodelaciones. Por supuesto, mantener su poderío a la hora de recibir viajeros y a la hora de exportar alimentos es fundamental, pero al mismo tiempo necesita adaptarse a las nuevas demandas de un mercado cada vez más digitalizado e interconectado. Además, en este proceso juegan un papel protagonista tanto las administraciones públicas como el sector privado, que tienen que trabajar conjuntamente a la hora de afrontar cambios transversales. Uno de los últimos ejemplos se ha podido observar a raíz de la Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), que ha cumplido con éxito su primer programa Inverscreaa. De esta manera, ha conseguido que seis empresas andaluzas, tres de ellas provenientes de Almería, cuenten con un proyecto de capacitación a la hora de captar inversión extranjera. Por otro lado, merece la pena destacar que esta iniciativa se ha dado en un momento clave para la economía andaluza en general y almeriense en particular, debido a que la comunidad autónoma ha superado todos los pronósticos en cuanto a inversión. De hecho, aunque los últimos datos que se han publicado son de 2019, se desprende un crecimiento que supera los datos de la última década. El ámbito digital es el próximo objetivo para la provincia Con este tipo de estrategias, Almería ha conseguido afianzarse como referente en el sector agroalimentario, aunque poco a poco todas las miradas también empiezan a centrarse en el ámbito digital. Esta industria se ha convertido en uno de los principales alicientes económicos para todos los países, gracias a un crecimiento exponencial durante las últimas dos décadas. De esta manera, cualquiera de nosotros conoce empresas como Netflix, Amazon o Green Casino, que le deben a Internet prácticamente la totalidad de su reconocimiento internacional. Por consiguiente, este es el camino que quieren seguir las empresas almerienses, para conseguir que la provincia esté representada de forma transversal en varios sectores punteros. Diversificar la matriz económica es fundamental Además, diversificar la matriz económica es fundamental en un momento como este, en el que los cambios tecnológicos no dejan de producirse. Eso sí, todo ello sin pasar por alto la necesidad de mantener la inversión en infraestructuras que permitan a la provincia seguir manteniendo sus ventajas competitivas, algo que ha conseguido en 2020 pese a las contracciones económicas que ha vivido nuestro país. Por lo tanto, Almería quiere captar más inversión extranjera y está dando los pasos necesarios para ello, algo que se traduce en pronósticos de futuro muy favorables. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar tan solo por la positividad al medio plazo, ya que desde la administración pública y el sector privado se deben seguir elaborando medidas que tengan resultados tangibles de cara a uno o dos años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.