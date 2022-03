Almería quiere que los ucranianos sienta su apoyo

miércoles 09 de marzo de 2022 , 13:13h

Cientos de personas se han concentrado este miércoles en la Plaza Vieja de Almería en solidaridad con el pueblo ucraniano ante la invasión rusa del país en un conflicto armado que se prolonga ya desde hace casi dos semanas y que ha dejado millones de desplazados, por lo que las administraciones públicas han manifestado su solidaridad al tiempo que han trasladado su voluntad de colaborar con los damnificados.

"Podemos hacer frente a toda esa barbarie juntos", ha manifestado durante la concentración la presidenta de la recién creada asociación de ucranianos de Almería, Nadia Rodenko, quien ha agradecido a los ciudadanos españoles y al conjunto de Europa su "posición firme" en defensa de Ucrania así como el apoyo que reciben de las autoridades locales y de "cualquier vecino.

A la concentración han acudido unas 350 personas, según los cálculos del Ayuntamiento de Almería, entre las que había vecinos almerienses, autoridades, representantes institucionales, alumnos de colegios e institutos y ciudadanos ucranianos, quienes han portado banderas y pancartas con las que pedían el cese de la guerra y reivindicaban la paz para el territorio.

"Nosotros desde el 24 de febrero nos hemos convertido en luchadores", ha recordado Rodenko, quien ha reclamado que no se cese de ayudar "a toda esta gente que lo necesita", tanto a quienes han sido desplazados como a quienes se han quedado en el país, para que "no los dejemos allí solos". "Podemos hacer todo lo posible para ayudar aquí y allí", ha incidido.

Una de las asistentes a la concentración ha sido Marina Zapara, una joven que reside desde hace años en Almería pero cuya familia permanece cerca de la capital ucraniana. "No paramos de preocuparnos por la familia, leyendo noticias las 24 horas y haciendo todo lo que podemos", ha dicho la joven, quien participa como voluntaria en una iglesia para la recogida y envío de enseres a la frontera.

Zapara ha asegurado que sus abuelos se encuentra a unos 100 kilómetros de Kiev aunque su ciudad aún no ha sido atacada. "Tiene organizada la defensa territorial pero todavía no están peligro de muerte. Mi tía vive más cerca de Kiev, su ciudad está siendo bombardeada pero no se quiere ir porque sus hijos están en el ejército y dice que no piensa salvarse sabiendo que sus hijos pueden morir en cualquier momento", ha explicado.

La joven ha recordado que son "miles y millones de personas" en la misma situación que sus familiares, por lo que se ha sumado al llamamiento de otros compatriotas, incluido el presidente Volodymyr Zelenski, para pedir a la OTAN que cierre el cielo sobre Ucrania y así se "impida que los misiles rusos sigan cayendo sobre nuestras ciudades".

La comunidad ucraniana ha agradecido la solidaridad de los españoles a la hora de participar en iniciativas de recogidas de alimentos, enseres y medicinas con los que atender a los desplazados, sentido en el que han recordado que existen puntos de recogida de material habilitados para ello. "Seguimos necesitando vuestra ayuda y voluntarios", ha recordado por su parte Rodenko. "Viva Ucrania y viva España. Slava Ukraini", ha manifestado.

El acto ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Junta de Andalucía y la Subdelegación de Gobierno. "Desde el corazón de Almería queremos que nuestra voz llegue alta y clara al valeroso pueblo ucraniano, a cada ciudad, a cada calle y a cada refugio: amigos de Ucrania, estamos con vosotros", ha manifestado el primer edil almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, ante una gran bandera que se ha desplegado en la fachada del Consistorio.

El alcalde ha ofrecido todos los medios municipales a su alcance para integrar y recibir a los ciudadanos ucranianos, así como "agilizar los trámites burocráticos" para que tengan acceso a las ayudas que ofrecen las administraciones. "Somos solidarios y acogedores", ha asegurado ante los asistentes, para quien ha recalcado un mensaje de "paz", "democracia" y "libertad".

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha recalcado que los 103 municipios de la provincia están con Ucrania y con sus ciudadanos, quienes "lo están pasando mal porque no tienen ni siquiera productos de primera necesidad". "El pueblo ucraniano está siendo sometido a una invasión injusta", ha añadido García, quien se ha mostrado dispuesto a dar una buena acogida a quienes acudan hasta la provincia.

El acto, en el que se han guardado cinco minutos de silencio, también ha contado con las intervenciones del delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea, --en representación de la Junta de Andalucía-- y del subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, quienes han recordado las iniciativas que sus respectivas administraciones han puesto en marcha para dar acogida y apoyo a los afectados por la guerra.