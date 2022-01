Economía Almería recibe 1,9 millones de turistas en 2021, un 54% más que el año anterior miércoles 19 de enero de 2022 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según el balance difundido por la Consejería de Juan Marín, las pernoctaciones hoteleras de la provincia crecieron un 93% hasta superar los tres millones La provincia de Almería registró el año pasado 1,9 millones de turistas, un 54% más que en 2020. De ellos, casi un millón (970.393) se alojaron en establecimientos hoteleros, que generaron más de tres millones de pernoctaciones (3.081.774), creciendo un 76% el número de viajeros alojados y 93% las estancias sobre el año anterior, según la estimación recogida por la Consejería que lidera Juan Marín en el balance anual de coyuntura turística. Por otra parte, Andalucía contabilizó en el conjunto de alojamientos regionales un volumen de 20 millones de turistas (casi un 50% más que en 2020), con un gasto por turista y día de 67 euros y una estancia media cercana a los 7 días, con lo que esta actividad generó 10.600 millones de euros en total en la comunidad. Aunque todas las provincias andaluzas han presentado tasas de variación positivas, Almería es una de las que más ha crecido en cuanto a viajeros alojados en establecimientos hoteleros y pernoctaciones, muy por encima del incremento medio andaluz, unos datos ante los que el delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea, ha mostrado su “satisfacción” y confianza en que “este año 2022 sea el del despegue definitivo del sector para volver a la excelente situación que teníamos antes de la pandemia”. Por su parte, el aeropuerto registró la llegada de 154.656 pasajeros, subiendo un 65% en esta variable sobre el ejercicio precedente, que estuvo marcado por las restricciones de movilidad ante la pandemia. No obstante, durante 2021 también se mantuvieron limitaciones que hacen que el tráfico aéreo aún se encuentre lejos del registrado antes de la crisis sanitaria provocada por el COVID. El aumento de turistas y estancias también tiene su reflejo en el empleo ya que “se trata de un sector estratégico para la economía de Almería y Andalucía”, ha subrayado el delegado. Así, en la provincia a cierre de año se ha registrado un crecimiento del 15% en el volumen de afiliados a la Seguridad Social en la rama de hostelería (alojamiento y restauración), alcanzando los 19.300, a solo seis puntos del registro precrisis. De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más aporta al aumento de puestos de trabajo de la hostelería en España y la que registra mayor tasa de crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en la misma. Para el delegado territorial de Turismo, “el balance de 2021 demuestra la capacidad de resiliencia de un sector que se ha visto especialmente castigado por los efectos del COVID pero que ha iniciado ya la senda de la recuperación gracias al trabajo de los profesionales a los que desde la Consejería que dirige Juan Marín intentamos prestar todo el apoyo posible para que el turismo siga siendo ese motor que siempre ha sido, generador de empleo y riqueza”. Pese a que los datos del año pasado se encuentran aún distanciados de las cifras récord registradas en 2019, García Egea ha destacado que Andalucía y Almería se sitúan entre los destinos preferidos por los viajeros y “desde la Consejería trabajamos para consolidar una oferta competitiva y segura que durante estos días ayudaremos a promocionar en el gran escaparate que es Fitur”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

