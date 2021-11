ANDALUCÍA Ampliar Almería recibirá de la Junta en 2022 más inversiones que este año facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Presupuesto de 2022 refuerza los servicios públicos esenciales y aspira a transformar la economía con los fondos europeos El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto de Andalucía para 2022, unas cuentas que se elevan hasta los 43.816,3 millones de euros, con un crecimiento del 9% respecto a 2021, que centran todo su esfuerzo en reforzar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y políticas sociales, y contemplan una cuantía muy relevante, de 5.900 millones, de recursos procedentes de Europa destinados a transformar la economía e impulsar el empleo en la comunidad.



El gasto no financiero del Presupuesto (aquel que se destina a las distintas políticas una vez descontada la amortización de la deuda pública) asciende a 38.922,4 millones, un 9,1% más. Sanidad, educación y políticas sociales, los tres ejes fundamentales de estas cuentas, representan el 60,6% del gasto no financiero (23.585,8 millones). Si se incluye el modelo de financiación de las universidades, el peso se eleva hasta el 65% del presupuesto. Almería recibirá 242 millones de euros para inversiones de la Junta de Andalucía en el año 2022 si salen adelante los Presupuestos que han sido aprobados en la mañana de este miércoles por el Consejo de Gobierno, bajo la presidencia de Juanma Moreno Bonilla (PP). Esto supone 87 millones más que en el presupuesto anterior.



El gasto de personal (Capítulo I) aumenta un 7,2%, en 946,8 millones, que se destinan fundamentalmente al ámbito sanitario (597,5 millones, un 10,6% más que en 2021) y al educativo (204 millones, el 3,9% más), de manera que estas dos políticas concentran el 84,6% del incremento, lo que se traduce en la incorporación en plantilla de 1.111 profesionales sanitarios y en la contratación de efectivos de refuerzo por el Covid, para lo que se destina una partida de 246 millones. Por su parte, en educación la plantilla aumenta en 1.088 docentes en el curso 2021/2022, a los que se suman 3.512 refuerzos Covid y una partida de 75,4 millones para contratos en diversos programas educativos. También se incluyen 211 puestos por la apertura de nuevos juzgados y el incremento del 11% de la partida para sustituciones en el área de Justicia.



Respecto al Capítulo II, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, presenta un incremento del 8,5%, esto es, 461,4 millones más, entre los que destacan los recursos destinados a la sanidad, que absorbe el 61% de ese crecimiento (281 millones) para atender los tratamientos farmacéuticos hospitalarios, el gasto en equipos de protección y doble circuito por el Covid, así como la apertura de nuevos centros y servicios.



Como ha ocurrido en los tres presupuestos anteriores, de 2019, 2020 y 2021, la sanidad focaliza el mayor incremento de las cuentas para 2022. La Consejería de Salud y Familias suma 1.128 millones más que en 2021, un aumento del 9,6%, hasta alcanzar los 12.900,5 millones, lo que supone el 7,4% del PIB andaluz. En la legislatura actual, sanidad ha incrementado sus recursos en 3.057 millones, lo que representa un aumento del 31%. Entre otras cosas, esta dotación ha permitido incorporar a un total de 7.087 profesionales sanitarios en plantilla y superar la cifra de 120.000 efectivos en el conjunto del sector. Además, se marca el objetivo de estabilizar a 10.000 profesionales.



Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte dispone de 618,9 millones más que en el ejercicio anterior, una mejora del 8,4%, que sitúa su presupuesto en los 8.016,2 millones. En el curso escolar 2021/2022 se incorporan en plantilla un total de 1.088 docentes, de manera que el refuerzo de profesionales se sitúa en 4.790 en la legislatura, en la que se ha incrementado en 1.640,6 millones el gasto en el ámbito educativo, lo que supone un crecimiento del 25,8%. Por su parte, el modelo de financiación de universidades ha aumentado un 12,4% desde 2018 (190 millones más), hasta los 1.720,5 millones, tras subir en 50 millones en el presupuesto para 2022. Así, el gasto en educación incluyendo la universitaria se sitúa en el 5,5% del PIB.



La partida para Dependencia mejora en 221,4 millones, lo que supone un incremento del 15,6%, hasta los 1.635,2 millones. Desde 2018, se han destinado 448,4 millones más a esta política, un aumento del 37,8% en la legislatura, lo que ha permitido que en la actualidad haya 245.000 personas beneficiarias (32.800 más que en 2018) y 338.500 prestaciones (59.000 más que en 2018).



Junto a la apuesta por reforzar los servicios públicos esenciales, el segundo gran pilar de estos presupuestos es la apuesta por las inversiones para impulsar la reactivación de la economía y la generación de empleo. Así, el volumen de inversiones alcanza los 5.666,4 millones de euros, tras crecer en 1.677,1 millones, lo que representa un aumento del 42%. Destaca especialmente en las cuentas el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía en inversiones directas, que suben un 77,7% (en 1.408,3 millones), hasta los 3.219,8 millones. Por su parte, las transferencias de capital se sitúan en los 2.446,6 millones, lo que supone un alza del 12,3% (268,85 millones más).



Así, el presupuesto de gasto de las diversas consejerías queda como sigue: Salud y Familias: 12.900,5 millones (+9,6%); Educación y Deporte: 8.016,25 millones (+8,4%); Igualdad, Política Social y Conciliación: 2.669,07 millones (+19,2%); Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: 2.467,92 millones (+25,9%); Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades: 2.053,54 millones (-2,2%); Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: 1.510,38 millones (+29,4%); Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: 1.289,98 millones (+3,4%); Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local: 1.046,66 millones (+26,4%); Presidencia, Administración Pública e Interior: 710,04 millones (+27,3%); Hacienda y Financiación Europea: 669,45 millones (+80%); Cultura y Patrimonio Histórico: 263,29 millones (+18,9%);



Significativo, en esta línea, el incremento de inversiones para infraestructuras sanitarias en 263 millones, lo que supone multiplicar por 2,5 veces el importe de 2021, hasta alcanzar los 436 millones. En el ámbito educativo, las cuentas multiplican por 3,4 la inversión en infraestructuras educativas y tecnológicas, hasta situarse en 579,5 millones. En las políticas de impulso económico, crecen un 45% las destinadas a vivienda, urbanismo y ordenación del territorio (hasta 555 millones), la partida a dinamización económica e industrial avanza un 42,5%, por encima de los 840 millones, aumenta un 20,5% la política de investigación, desarrollo e innovación (suma 581,7 millones), mientras que las infraestructuras hidráulicas y de transporte mejoran un 19,5% y rozan los 1.300 millones.



Fondos europeos



La novedad principal que incorpora este Presupuesto para 2022 es la importante inyección de recursos procedentes de la Unión Europea, a través de los diversos mecanismos puestos en marcha para combatir los efectos adversos sobre la economía que ha provocado la pandemia. Así, las cuentas recogen 5.900 millones de euros de fondos europeos (de los que Andalucía aporta 461 millones de cofinanciación) distribuidos entre el marco comunitario 2014-20 (2.512,7 millones); el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con 1.811,1 millones; recursos procedentes del REACT-EU por importe de 1.263,8 millones, y del nuevo marco comunitario 2021-27, por 312,2 millones.



Unos recursos, que tienen unos objetivos muy concretos y definidos por Europa, y cuyo mayor reto será la ejecución, como han precisado tanto el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, como el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, en la presentación de las cuentas, en la que han puesto de relieve la imperiosa necesidad de que Andalucía cuente con unos presupuestos que permitan el máximo aprovechamiento de estos fondos europeos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

