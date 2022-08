Economía Almería recibirá este año 350M€ del Gobierno central miércoles 17 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno destaca la “inversión histórica” del Gobierno de España en Almería El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado hoy la “inversión histórica” del Gobierno de España en la provincia, que ascenderá este año a 350 millones de euros. “Como señaló hace unos días el ministro Bolaños, Almería nunca ha recibido tanta inversión como con el actual Gobierno de España”, ha resaltado. Precisamente con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mantenido Martín Fernández su primer encuentro institucional, tras hacerse hoy oficial su nombramiento. El subdelegado ha destacado el avance en las obras de la alta velocidad, que traerán el AVE a Almería en 2026 y el desarrollo de otros proyectos como el enlace de Viator para la conexión entre la A/7 y la A/92 -que comenzará a ejecutarse el próximo otoño-, o infraestructuras hidráulicas tan señaladas como la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, inutilizada desde 2012 por unas inundaciones. Acuamed comenzará las obras de protección de la planta el próximo mes de septiembre. Por otra parte, también ha destacado proyectos como la reciente licitación de las obras de rehabilitación del paseo marítimo de Garrucha o el estudio que lleva a cabo Costas para dotar de soluciones definitivas al problema de regresión en la playa de Balerma. Martín Fernández también ha aludido a las medidas impulsadas por el Gobierno de España para amortiguar los efectos de la guerra y proteger a los más vulnerables, medidas que fueron ampliadas el pasado mes de junio con la rebaja al 5% el IVA de la luz, la prórroga de la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante, los incentivos para el transporte público, la ayuda de 200 euros para las rentas bajas y el incremento del 15% de las pensiones no contributivas. “El Gobierno de España es muy consciente de las dificultades que atraviesan las familias y las empresas por la subida de precios que ha causado el impacto de la invasión de Putin a Ucrania. La respuesta que se está dando es la misma que durante la pandemia: proteger a las familias y las empresas, empezando por las más vulnerables y poniendo el interés general y el reparto equitativo de las cargas por encima de los intereses de unos pocos”, ha señalado. El subdelegado del Gobierno iniciará de inmediato un recorrido por los distintos municipios de la provincia para conocer, de la mano de los alcaldes, las principales demandas que tienen en sus territorios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

