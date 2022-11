Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería registró medio centenar de alertas sanitarias en 2021 martes 01 de noviembre de 2022 , 11:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La red de alerta alimentaria en Andalucía gestiona 475 expedientes en 2021 El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) gestionó un total de 475 expedientes de alertas alimentarias en Andalucía el año pasado. De estas alertas, 224 alertas tuvieron repercusión en la comunidad autónoma al tener origen o haber sido distribuido el producto afectado en establecimientos de Andalucía. De hecho, 222 alertas requirieron actuaciones de control, verificación y seguimiento por parte del sistema de control oficial andaluz que la Consejería de Salud y Consumo impulsa a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Sobre el origen de los productos, 22 de las alertas se produjeron por productos de origen andaluz, nueve de origen animal, 10 de origen vegetal y tres de complementos alimenticios. Los 200 expedientes estantes son de productos de origen de fuera de Andalucía, 52 correspondientes a productos de origen animal, 110 de origen vegetal, cuatro a materiales en contacto con alimentos y 34 a complementos alimenticios. En cuanto al riesgo determinado, de los 475 expedientes de alerta, 78 corresponden a riesgos biológicos, 294 a riesgos químicos, 29 a riesgos físicos y 74 a otros riesgos. Los riesgos identificados en los expedientes de alerta que han requerido actuaciones en Andalucía, 29 corresponden a riesgos biológicos, 135 a riesgos químicos, 11 a riesgos físicos y 47 a otros riesgos. Respecto a las actuaciones realizadas por provincia, Málaga ha sido la que más alertas ha gestionado con un total de 121 expedientes con origen o destino en establecimientos de su ámbito. Le siguen Sevilla, con 81 expedientes de alerta; Cádiz con 63, Granada con 58, Almería con 50, Jaén con 38 y finalmente Huelva y Córdoba con 29 y 27 expedientes de alerta respectivamente. Las alertas alimentarias notifican la existencia de un riesgo grave directo o indirecto para la población, derivado de alimentos o materiales en contacto con alimentos, según establece el artículo 50 del Reglamento (CE) nº 178/2002, que requiere o podría requerir una acción rápida por parte de las Autoridades sanitarias. Para la transmisión rápida y eficiente de toda información a nivel nacional, se utiliza el sistema de alerta rápida en forma de red que conecta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas con una autoridad central, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La existencia de estas alertas muestra el buen funcionamiento del control oficial de alimentos y del autocontrol de las propias empresas alimentarias en la Unión Europea (UE) y en Andalucía, así como la rápida difusión y actuación cuando se detecta cualquier riesgo de un alimento en cualquier punto de la UE. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.