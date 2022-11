Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El CBM Cantera Sur Bahía de Almería sorprende al BM Proin Triana martes 01 de noviembre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Increíble primer tiempo de los azulinos, que al descanso vencían de 10 goles a los los sevillanos, cuya remontada anduvo próxima a consumarse BM Proin Triana (10+14): M. González, J. A. Sandoval, A. Ramírez, A. Sánchez (1 gol), R. Martínez (2), J. Oliva, C. González (7), M. Carrillo, D. Martínez (3), J. Moguel, D. A. Belalcázar, R. Morales (5), G. Areias (2), J. Morgado (3) y V. A. Donoso (1). CBM Cantera Sur Bahía de Almería (20+7): Adrián Bandera (7 goles), Lorenzo (1), Martín Pacheco, Diego Gómez (1), Murillo, Javi Lamarca (3), Nico Martín, José Ángel (4), Juanjo, Iniesta, Paya (3), Saúl Andrés (3), Carlos Lázaro (2), Alberto Rivera (1), Antonio Fernández (1) y Fafi (1). Árbitros: Saborido Sánchez y Sánchez Martínez (Andalucía). Cronometradores y anotadores: López Fuentes y Ramírez Casado (Andalucía). Parciales: 0-2, 2-6, 6-10, 6-13, 8-17, 10-20 (descanso), 14-23, 15-23, 18-23, 21-23, 22-25, 24-27. Incidencias: Partido de la 7ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Centro Deportivo El Paraguas (Sevilla). Victoria para el recuerdo la lograda el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería el pasado sábado, en la séptima jornada de la Primera División Nacional, superando 24-27 a BM Proin Triana que hasta entonces se mantenía imbatido pero continúa liderando la tabla a pesar de la derrota en el Centro Deportivo El Paraguas. Los azulinos saltaron al parqué bastante enérgicos y, fruto de ello, el parcial de 1-5 a los ocho minutos les puso al mando para no soltarlo en el resto del choque, aumentando poco a poco la distancia si bien es cierto que en algunas ocasiones los locales la redujeron. Así, el 3-6 en el minuto 12 se convirtió en el 5-10 del 14, y este a su vez en el 6-14 rebasado el minuto 22. Solicitando entremedias dos tiempos muertos, Víctor Montesinos, entrenador del conjunto sevillano, intentó parar la maquinaria ejidense-capitalina en ataque y perforar la muralla defensiva, algo que no logró y la renta visitante creció hasta la decena de tantos a través del 9-19 en el minuto 26 y el 10-20 con el que se llegó al descanso. Cambio de papeles A tenor de la cátedra impartida por los pupilos de Guillermo Plaza y Antonio Rivera en el primer acto, nada parecía presagiar que las tornabas iban a cambiar drásticamente tras el interludio, especialmente teniendo en cuenta que la diferencia apenas mermó en el inicio con el 14-23 del minuto 35 y el 15-23 cumplidos los 40 minutos de juego. No obstante, ya se podía apreciar la sequía anotadora canterano-sureña y esta perduró mucho más, aprovechando el plantel trianero para acercarse en el marcador sin pausa gracias a un parcial completo de 7-0, derivando en el peligroso 21-23 del minuto 50 y llenando de emoción los 10 minutos que restaban, en los que por fin vino la reacción de los almerienses. Porque un parcial de 1-4 significó el 22-27 que prácticamente sentenciaba la contienda a tres minutos de acabar, maquillando los hispalenses el resultado en los instantes finales. El próximo domingo a las 12 horas en el Pabellón Municipal de Las Norias, Cantera Sur Bahía recibirá a los castellano-manchegos de BM Bolaños. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

