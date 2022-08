Capital Almería rinde homenaje a los mayores en su tradicional encuentro de Feria jueves 25 de agosto de 2022 , 20:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, destaca el gran nivel de respuesta y la importancia de escuchar a la experiencia “para seguir mejorando la ciudad” La alcaldesa en funciones de Almería, María Vázquez, ha disfrutado de “un rato de convivencia, amistad y hermandad” con más de mil personas en el 'Homenaje a los Mayores', una tradición “totalmente consolidada” en el programa de Feria desde hace más de veinte años, que ha vuelto tras dos años de ausencia por la pandemia, y que ha llenado hasta la bandera la caseta municipal en el recinto ferial. El homenaje a los mayores se ha convertido en un acto que el Ayuntamiento brinda a quienes llevan toda una vida trabajando y ofreciendo la mejor respuesta de cara a mejorar la ciudad y hacer de Almería una sociedad más amable. Acompañada por los concejales del equipo de gobierno municipal, Sacramento Sánchez, Juan José Alonso y Jesús Luque, María Vázquez se ha mostrado “muy contenta” de ver “el bueno ambiente que se respira” en la caseta con motivo del 'Homenaje a los Mayores', más aun después “de tanto tiempo de esfuerzos y sacrificios colectivos a causa de la pandemia”. En su atención a los medios, la alcaldesa en funciones ha asegurado que “nuestros mayores son básicos para el Ayuntamiento. No solo porque son tremendamente activos en todas las actividades que hacemos, como en este encuentro que reúne a más de mil personas en la caseta municipal de la Feria de Almería, sino por la experiencia que nos transmiten. De hecho son los que más lo celebran cuando hacemos algo bien y los más críticos y más consejos nos dan cuando nos equivocamos. La experiencia es un grado y hay que escucharles y tenerles en cuenta siempre”. El acto de homenaje, incluido en el programa de la Feria, se celebra con el objetivo de agradecer a los mayores su colaboración, participación e implicación en el desarrollo y acontecer diario de la ciudad. Un colectivo que representa un valor social incalculable. Entre los asistentes, representantes y miembros de unos cuarenta colectivos y asociaciones de mayores inscritos en el registro de asociaciones. Una jornada, en la línea de las muchas actividades que se organizan y “en las que participan nuestros mayores, en la que se potencian lazos sociales y que nos permiten acercarnos una vez más a ellos, en este caso en un ambiente más festivo”, ha concluido María Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

