Tres ciudades almerienses entre las 10 andaluzas con más empresas viernes 26 de agosto de 2022 , 09:00h Dos de ellas también en el top ten de las que tienen más empleo Los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía consultados por Noticias de Almería dejan claro el potencial económico de nuestra provincia, al menos en un primer vistazo. Así, se puede concretar que hay tres ciudades almerienses entre las 10 andaluzas con más empresas, y además, que dos de ellas también están en el top ten de las que más empleo tienen. Hay que aclarar que el dato expresado no detalla el volumen ni la rentabilidad de las mercantiles ni aporta otras claves, como en lo referido al empleo, donde tampoco entra a fijar si son asalariados, autónomos, empleados públicos o qué, o cual es su nivel salarial, por ejemplo, solo el volumen de empleo. Pues bien, fijados esos puntos, hay que señalar que la capital almeriense aparece en sexta posición en cuanto a número de empresas inscritas, con 14.386, la octava es El Ejido con 11.645, y la novena Roquetas de Mar, con 8.325. Los cuatro primeros lugares lo ocupan capitales de provincia, comenzando por Sevilla con 50.402, le sigue Málaga con 9.000 menos, Córdoba con algo más de la mitad que la anterior, y 3.000 menos que ésta Granada. Almería aparece tras Marbella, que tiene 18.402, y después está Jerez de la Frontera con unas 100 más que El Ejido, y el rankimng lo cierra Jaén con 7.899. De Huelva no hay ni un solo municipio, y Cádiz capital no está. En cuanto al empleo, en Sevilla capital hay casi medio millón, en concreto 485.644, prácticamente diez veces más que en Almería capital, que tiene 49.689, y le sigue la ciudad de El Ejido con 46.453. Por delante de la ciudad de Almería está Marbella, con 50.125, Granada con 69.281, Córdoba con 80.780, y Málaga con 163.520. Tras las dos ciudades almerienses, la capital y El Ejido, están Jerez de la Frontera, la capital jiennense, y cierra la sevillana Dos Hermanas.

