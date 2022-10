Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Almería se convierte en la capital de Andalucía de la gestión cultural viernes 21 de octubre de 2022 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde hoy y hasta el domingo la ciudad alberga el II Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural que reúne a 85 profesionales de forma presencial y 140 online de las ocho provincias noticiasdealmeria.com La Escuela Municipal de Música de Almería acoge desde hoy, y hasta el domingo, la cita que ha convertido a la provincia en el epicentro de la gestión cultural de Andalucía. Profesionales del sector se han dado cita en la ciudad de Almería para participar en el II Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural, donde debatirán sobre la importancia de mejorar las sinergias entre los medios de comunicación y profesionales de la Gestión Cultural para así adaptarse a la realidad actual en la que desarrollan su actividad. El presidente de GECA, Rafael Morales, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales y el concejal de Cultura de Almería, Diego Cruz, han sido los encargados de inaugurar este foro que, en esta edición, se titula ‘Comunicación y Gestión Cultural en la era transmedia’. Mara Torres ha sido la responsable de la primera ponencia de un fin de semana lleno de actividad. Además, de los 85 profesionales que se han dado cita en Almería, hay una alta participación on line (140 inscritos), para dar continuidad a los trabajos y reflexiones emprendidas durante la primera edición, que se celebró en 2020 en Sevilla. Con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Cadena Ser, la Voz de Almería, Ideal y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes (organizadores del festival Classijazz), este encuentro persigue generar un espacio de debate en torno a la necesidad de adaptación de los gestores culturales en el nuevo ecosistema social en el que desarrollan su actividad y en el que la comunicación transmedia se ha convertido en una herramienta esencial para conectar con los públicos. En definitiva, la idea es la de profundizar en las sinergias y puntos de encuentro entre ambos ámbitos a través de una serie de conferencias, mesas de diálogo y comunicaciones en las que profesionales del periodismo, comunicación y la cultura expongan sus experiencias. La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha agradecido a GECA la decisión de traer hasta Almería este congreso: “Almería es gracias a ellos la capital de la gestión cultural. Almería es tierra de cultura, de cine y de gestión cultural. Somos una provincia dinámica que trabaja por y para acercar la cultura a todos los rincones de la provincia”. Del mismo modo, ha asegurado que, Desde Diputación, “vamos a seguir trabajando para que Almería acoja grandes eventos y para igualar oportunidades en los 103 municipios para tener acceso a actividades culturales de calidad". Por último, Morales ha recordado la buena sintonía y colaboración entre la institución y GECA Por su parte, Diego Cruz, concejal de Cultura, ha manifestado que “desde el Ayuntamiento de Almería hemos sido siempre consciente del valor y la importancia de mantener, apoyar y fortalecer el amplísimo tejido cultural que existe en nuestra provincia. No solo por la relevancia en sí misma de la propia cultura, que se desveló como más necesaria que nunca en los tiempos más duros de la pandemia, sino también por su importancia capital para la economía, el turismo, el empleo directo e indirecto, en definitiva, para hacer una sociedad mejor y más cohesionada”. Esta frase la desarrolla Diego Cruz asegurando que “nos sentimos muy orgullosos y satisfechos por ello ya que como sabéis, en Almería durante mucho tiempo hemos abanderado la organización de eventos culturales, de la #CulturaSegura, estando al lado del sector cuando trabajar era tan difícil y complicado. Los números que dejamos están ahí y son muy claros. Desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021, más de 300 nombres propios actuaron en nuestra ciudad”. El presidente de Geca, Rafael Morales Astola, ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento de Almería la acogida de este territorio tan querido por Geca para la celebración del congreso y ha destacado la importancia de subrayar el papel de los gestores culturales como profesionales, tanto en el ámbito privado como en el público, y la necesidad de adoptar espacios de debate como éste para hablar de la adaptación de este sector al nuevo ecosistema transmedia en el que desarrollan su trabajo como vehículo para conectar con la sociedad. Programa plagado de profesionales Para poder llevar a cabo su cometido, el congreso ha programado tres días de conferencias, mesas de debate y comunicaciones en las que participarán profesionales de la gestión cultural y los medios de comunicación. Tras la inauguración, esta tarde, con la conferencia de Mara Torres, mañana se afrontará ‘Mediación y comunicación en la gestión de proyectos culturales. De las audiencias a las comunidades práctica y experimentación’, de la mano de Marcos García Cristóbal, gestor cultural especializado en el ámbito de los laboratorios ciudadanos. La jornada continuará por la tarde con las comunicaciones ‘Podcast comunitario’, de Jacqueline Vitali, locutora y actriz de voz; ‘Producciones transmediales guayaquileñas en tiempos de pandemia’, de Janina Suárez Pinzón y Juan José Ripalda, docentes Universidad de las Artes de Ecuador; y ‘La Wikipedia en el mundo rural’, impartida por Lola Navarro, técnica de Cultura de la Diputación de Almería. Tras estas comunicaciones el día terminará con la mesa de diálogo ‘Las redes sociales como herramienta de divulgación cultural y del territorio’ en la que intervendrán Angela Laguna Bolivar, @PerezaAndaluza; Juanra Sanz y Bernardo Pajares, @Artecompacto; y Elena Moreno Pascual, responsable de Área de Comunicación y Marketing Digital de Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Durante el último día del congreso, el domingo 23 de octubre, se desarrollará una nueva mesa de diálogo y nuevas comunicaciones. En la mesa de diálogo ‘Divulgación, formación y comunicación cultural en el ámbito transmedia’ participarán Jesús Albarrán, doctor en Comunicación y coordinador de la Cátedra RTVE-US sobre Contenidos Culturales y Creatividad en el Ámbito Audiovisual y Digital; Loles Peña, directora y productora de cine; y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Almería. La jornada finalizará con las comunicaciones ‘Protocolo Ulises. Un ejemplo de comunicación de código abierto y transmedia en la gestión cultural y tecnológica’ de Maribel Úbeda, secretaria de la Asociación cultural para la experimentación en ciencias, tecnologías y artes La Jaquería; ‘Comunicar la excelencia: los Premios EXPONE de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía’, de Santiago Campuzano, AMMA; e ‘Interactuando: campo cultural y de formación superior en gestión cultural y tecnología transmedia’, por parte de Ursula Rucker, directora de la Licenciatura en Gestión Cultural y Alejandra Navarro, docente e investigadora. Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina. El Congreso contará con un programa de actividades complementario de la mano del Ayuntamiento de Almería, que el viernes ha programado la actuación musical de Ana Bravo Trío y de Classijazz que ofrece entrada gratuita a todos los participantes en el Congreso a sus conciertos del fin de semana. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.