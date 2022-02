Opinión Almería se defiende en Bruselas María Vázquez Más artículos de este autor Por sábado 05 de febrero de 2022 , 13:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos diseñó un ambicioso programa de ayudas para reconstruir una Europa devastada por la contienda bélica que se conoció popularmente como ‘Plan Marshall’. Más de setenta años después, es Europa la que rescata a España con la aportación de 140.000 millones de euros para contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus. Lo que era una muy buena noticia no tardó en verse rodeada de un tufo de sospecha ante la negativa de Pedro Sánchez a que fuera una autoridad independiente la que se encargase de gestionar esos fondos y optar por hacerlo desde Moncloa. Y los temores no han tardado en confirmarse con una distribución partidista de las ayudas en base no a criterios objetivos, sino al albur de los intereses del Gobierno. Sólo así se entiende, por ejemplo, que Andalucía, líder del mercado nacional en turismo, sólo haya recibido el 6 por ciento de los 3.400 millones de euros destinados a planes de sostenibilidad turística, o que el 81 por ciento de los fondos para frenar la pobreza se hayan quedado en comunidades del PSOE. Ante el descarado uso clientelar que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez de la gestión de los fondos europeos, favoreciendo a los ayuntamientos y administraciones socialistas o a sus amigos, los alcaldes del Partido Popular van a denunciar la semana que viene en Bruselas este despropósito. Y en la capital europea estará también el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, para defender los intereses de los almerienses y decirle a la Comisión Europea lo mismo que le están diciendo al Gobierno sus propios expertos: que sea una agencia independiente la que gestione los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación, tal y como se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Lo que pedimos, en definitiva, es que haya garantías de que los proyectos se evalúan con criterios objetivos y equitativos y no al antojo de Pedro Sánchez o dependiendo de la orientación política del remitente, que es lo que está haciendo el Gobierno para favorecer a quienes le son afines a sus intereses. Porque estos fondos son para salvar a España, no al Partido socialista ni a sus socios. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería 62 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)