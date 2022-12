Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Almería se disfrazará en la San Silvestre por un mundo más sostenible martes 13 de diciembre de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado la 14º edición de la carrera deportiva que tendrá la temática del cambio climático Una de las actividades deportivas a las que la sociedad guarda un especial afecto vuelve a las calles de la capital: la San Silvestre Ciudad de Almería. Se trata de una carrera muy divertida y con fines solidarios, que ha sido presentada esta mañana por el concejal de Deportes, Juanjo Segura y el gerente del C.D Aqueatacamos, Emilio Martínez. Desde la Plaza Vieja, Juanjo Segura ha resaltado que se trata de una carrera “en la que la pasión por el running se une con la alegría de la Navidad en forma de disfraces” y, en esta línea, ha explicado que se espera “una participación de 2.000 participantes, como se ha venido haciendo en ediciones anteriores”. La 14º edición de la San Silvestre Ciudad de Almería se hará el domingo 25 de diciembre a las 19:00 de la tarde. “Se trata de una manera inmejorable de terminar el año y dar la bienvenida a 2023”, ha reflejado Segura para adelantar que el motivo de los disfraces será el Cambio Climático. Un tema que, ha sentenciado, “permitirá dar rienda suelta a la imaginación de los deportistas que correrán por ‘Un mundo más sostenible’”. Además, Juanjo Segura ha felicitado “al Club Aqueatacamos por haber hecho posible, un año más, una carrera que une en fechas tan especiales a familias enteras corriendo por nuestra ciudad, en especial, a su gerente Emilio”. En esta línea, Emilio Martínez, gerente de CD Aqueatacamos, ha informado que “el recorrido contará con dos vueltas, unos 6 kilómetros y se hará la salida en la Avenida Federico García Lorca, por la altura de Obelisco”. Finalmente, ha animado a participar “desde niños de 8 años y no hay límite de edad, no hay excusa para inscribirse a la prueba”. El gerente del CD Aqueatacamos ha indicado, respecto a la temática del cambio climático, que “la gente apele a la creatividad y busque esos disfraces reciclables, no contaminantes ya que hay que invertir en la economía sostenible y circular, que conseguiremos entre todos para dejar un mundo mejor en el futuro”. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web www.sansilvestredealmeria.com y, además, por www.cruzandolameta.es. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

