Capital Almería se iluminará de morado por el Día las Enfermedades Inflamatorias Intestinales martes 18 de mayo de 2021 , 15:34h

El Ayuntamiento se suma así a la iniciativa de la Federación ACCU Crohn y Colitis Ulcerosa y encenderá de este color las fuentes más representativas de la ciudad para visibilizar esta enfermedad



La ciudad de Almería vuelve a iluminarse este miércoles, 19 de mayo, esta vez de color morado, para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII). El Ayuntamiento se suma así a la actividad de visibilización de esta enfermedad, que afecta a unas 3.000-3.500 personas en la provincia promovida por la Confederación ACCU Crohn y Colitis Ulcerosa, de la que forma parte ACCU Almería.



De este modo, el Ayuntamiento procederá este miércoles, al caer la noche, a iluminar las fuentes de la Plaza Virgen del Mar, calle Santiago, Parque de las Familias, el Obelisco de la Rambla y la de los 103 Pueblos.



La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) engloba dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En España, la colitis ulcerosa es más frecuente que la enfermedad de Crohn, 58% frente al 42%, y se espera que esta diferencia aumente ligeramente en los próximos años. Las dos se caracterizan por ser enfermedades del intestino esencialmente, inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, que evolucionan en brotes (fases activas) y periodos de remisión (fases inactivas).



Ambas alteran la capacidad del organismo para digerir los alimentos y absorber los nutrientes y comparten además características clínicas y patológicas. Algunos síntomas comunes son: diarrea, sangre en las heces, cansancio, dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre.

